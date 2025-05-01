- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Канада одобрила импорт украинских яиц
Канада официально открыла свой рынок для экспорта яиц из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Союза птицеводов Украины.
Согласован экспорт яиц из Украины в Канаду
Госпродпотребслужба согласовала форму международного ветеринарного сертификата, позволяющего украинским производителям поставлять столовые яйца на канадский рынок.
Экспортировать яйца в Канаду можно только при сотрудничестве с канадскими импортерами, имеющими действующую лицензию на безопасность пищевых продуктов для Канады (SFC – Safe Food for Canadians Licence).
Форма международного сертификата, необходимого для экспорта размещена на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", в подрубрике "Сертификаты на экспорт из Украины".
На сайте Госпродпотребслужбы также доступна подробная информация о требованиях канадского законодательства к украинским производителям столовых яиц и яичных продуктов.
В частности, речь идет о:
- правилах транспортировки и хранения;
- требованиях к маркировкам;
- стандарты сортировки;
- программы контроля за сальмонеллезом для разных категорий продукции.
Напомним, после двухмесячного роста цен на куриные яйца, в Украине зафиксировано снижение – за последние две недели цена десятка нефасованных яиц категории С1 снизилась на 5,2%.
Украина значительно нарастила поставки яиц на внешние рынки.