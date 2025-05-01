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Канада одобрила импорт украинских яиц

яйца, экспорт
Согласован экспорт столовых яиц из Украины в Канаду. / Freepik

Канада официально открыла свой рынок для экспорта яиц из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Союза птицеводов Украины.

Согласован экспорт яиц из Украины в Канаду

Госпродпотребслужба согласовала форму международного ветеринарного сертификата, позволяющего украинским производителям поставлять столовые яйца на канадский рынок.

Экспортировать яйца в Канаду можно только при сотрудничестве с канадскими импортерами, имеющими действующую лицензию на безопасность пищевых продуктов для Канады (SFC – Safe Food for Canadians Licence).

Форма международного сертификата, необходимого для экспорта размещена на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", в подрубрике "Сертификаты на экспорт из Украины".

На сайте Госпродпотребслужбы также доступна подробная информация о требованиях канадского законодательства к украинским производителям столовых яиц и яичных продуктов.

В частности, речь идет о:

  • правилах транспортировки и хранения;
  • требованиях к маркировкам;
  • стандарты сортировки;
  • программы контроля за сальмонеллезом для разных категорий продукции.

Напомним, после двухмесячного роста цен на куриные яйца, в Украине зафиксировано снижение – за последние две недели цена десятка нефасованных яиц категории С1 снизилась на 5,2%.

Украина значительно нарастила поставки яиц на внешние рынки.

Автор:
Ольга Опенько