Канада схвалила імпорт українських яєць

Канада офіційно відкрила свій ринок для експорту харчових яєць з України.

Про це інформує пресслужба Союзу птахівників України.

Узгоджено експорт яєць з України до Канади

Держпродспоживслужба погодила форму міжнародного ветеринарного сертифіката, що дозволяє українським виробникам постачати столові яйця до канадського ринку.

Експортувати яйця до Канади можна лише за умови співпраці з канадськими імпортерами, які мають чинну ліцензію на безпечність харчових продуктів для Канади (SFC — Safe Food for Canadians Licence).

Форма міжнародного сертифіката, необхідного для експорту, розміщена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", в підрубриці "Сертифікати на експорт з України".

На сайті Держпродспоживслужби також доступна детальна інформація про вимоги канадського законодавства до українських виробників столових яєць та яєчних продуктів.

Зокрема, йдеться про:

правила транспортування і зберігання;

вимоги до маркуванн;

стандарти сортування;

програми контролю за сальмонельозом для різних категорій продукції.

Нагадаємо, після двомісячного зростання цін на курячі яйця, в Україні зафіксовано зниження — за останні два тижні ціна десятка не фасованих яєць категорії С1 знизилася на 5,2%

Україна значно наростила поставки яєць на зовнішні ринки.