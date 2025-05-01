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Канада схвалила імпорт українських яєць
Канада офіційно відкрила свій ринок для експорту харчових яєць з України.
Про це інформує пресслужба Союзу птахівників України.
Узгоджено експорт яєць з України до Канади
Держпродспоживслужба погодила форму міжнародного ветеринарного сертифіката, що дозволяє українським виробникам постачати столові яйця до канадського ринку.
Експортувати яйця до Канади можна лише за умови співпраці з канадськими імпортерами, які мають чинну ліцензію на безпечність харчових продуктів для Канади (SFC — Safe Food for Canadians Licence).
Форма міжнародного сертифіката, необхідного для експорту, розміщена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", в підрубриці "Сертифікати на експорт з України".
На сайті Держпродспоживслужби також доступна детальна інформація про вимоги канадського законодавства до українських виробників столових яєць та яєчних продуктів.
Зокрема, йдеться про:
- правила транспортування і зберігання;
- вимоги до маркуванн;
- стандарти сортування;
- програми контролю за сальмонельозом для різних категорій продукції.
Нагадаємо, після двомісячного зростання цін на курячі яйця, в Україні зафіксовано зниження — за останні два тижні ціна десятка не фасованих яєць категорії С1 знизилася на 5,2%
Україна значно наростила поставки яєць на зовнішні ринки.