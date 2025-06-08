Канада продовжила безмитний режим для товарів з України до червня 2026 року

Уряд Канади продовжив на рік дію безмитного режиму для українських товарів. Відповідне рішення ухвалив міністр фінансів та національних доходів Франсуа-Філіп Шампань.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт уряду Канади.

Наказ про звільнення від мита для товарів з України діятиме щонайменше до 9 червня 2026 року.

"Канада підтверджує свою підтримку справедливого та міцного миру в Україні. Ми й надалі допомагатимемо українській економіці та залишаємося на боці українців у боротьбі за свободу", – наголосив міністр Франсуа-Філіп Шампань.

Наказ про звільнення від мит було вперше ухвалено 9 червня 2022 року, після чого він продовжувався щороку. Це рішення тимчасово скасовує всі імпортні мита на українські товари, які надходять до Канади.

Загалом з початку повномасштабної війни Канада надала Україні понад 8 мільярдів доларів підтримки у вигляді фінансової, військової, гуманітарної та стабілізаційної допомоги, а також запровадила спеціальні імміграційні заходи для українців, які змушені залишити країну.

З початку дії безмитного режиму у 2022 році Канада імпортувала з України товарів на понад 35 мільйонів доларів. За цей час українські постачальники сплатили 8,5 мільйона доларів мит. Продовження звільнення, за оцінками уряду, означає недоотримання ще близько 1,2 мільйона доларів митних надходжень у період з червня 2025 по червень 2026 року.

Канада не єдина країна, що підтримує український експорт. Раніше аналогічні рішення про продовження скасування тарифів ухвалили Європейський Союз та Велика Британія.

Додамо, в травні Канада офіційно відкрила свій ринок для експорту харчових яєць з України.