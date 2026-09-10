Канадская Enbridge купит нефтяные активы американской Tallgrass Energy за $2,55 млрд

Канадский оператор трубопроводов Enbridge договорился приобрести за $2,55 млрд наличными принадлежащие Blackstone нефтяные активы Tallgrass Energy. Соглашение даст компании контрольный пакет в нефтепроводе Pony Express и расширит его присутствие в ключевых нефтедобывающих регионах США.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters.

Enbridge получит 75% в трубопроводе Pony Express протяженностью около 1690 км и пропускной способностью 460 тыс. баррелей в сутки. Система объединяет районы добычи в Скалистых горах с крупным нефтяным хабом в Кушинге, штат Оклахома.

Компания рассчитывает объединить приобретенные активы со своей системой Express-Platte и усилить присутствие в бассейнах Баккен, Паудер-Ривер и Денвер-Джулсбург.

Соглашение также включает 51% трубопроводной системы Powder River Gateway, около 8,4 млн баррелей мощностей по хранению нефти на девяти терминалах, связанных с Pony Express, и бизнес по маркетингу сырой нефти Stanchion Energy.

Закрыть соглашение планируют до конца 2026 г. после получения необходимых регуляторных разрешений.

Enbridge ожидает, что приобретение увеличит распределяемый денежный поток в расчете на акцию уже в течение первого полного года после завершения сделки. Прогноз компании на 2026 год при этом оставили по-прежнему.

Часть покупки Enbridge планирует профинансировать из-за размещения акций. В конце августа компания также договорилась приобрести активы по сбору сырой нефти Salt Creek Midstream за 600 млн долларов.

Обеспеченный портфель инвестиционных проектов Enbridge составляет около 41 млрд канадских долларов. Компания оценивает свою среднегодовую способность финансировать рост в 10–11 млрд. канадских долларов.

Напомним, в августе Дональд Трамп вернул в повестку дня Keystone XL, одновременно разрешив расширение Bridger Pipeline для транспортировки канадской нефти в Вайоминг. Это происходило на фоне торговых переговоров между США и Канадой и стремления Вашингтона расширять энергетическую инфраструктуру между двумя странами.