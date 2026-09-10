Канадська Enbridge купить нафтові активи американської Tallgrass Energy за $2,55 млрд

Канадський оператор трубопроводів Enbridge домовився придбати за $2,55 млрд готівкою нафтові активи Tallgrass Energy, що належать Blackstone. Угода дасть компанії контрольний пакет у нафтопроводі Pony Express та розширить її присутність у ключових нафтовидобувних регіонах США.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Enbridge отримає 75% у трубопроводі Pony Express протяжністю близько 1 690 км і пропускною здатністю 460 тис. барелів на добу. Система з'єднує райони видобутку в Скелястих горах із великим нафтовим хабом у Кушинзі, штат Оклахома.

Компанія розраховує поєднати придбані активи зі своєю системою Express-Platte та посилити присутність у басейнах Баккен, Паудер-Рівер і Денвер-Джулсбург.

До угоди також входять 51% трубопровідної системи Powder River Gateway, близько 8,4 млн барелів потужностей зі зберігання нафти на дев'яти терміналах, пов'язаних із Pony Express, та бізнес із маркетингу сирої нафти Stanchion Energy.

Закрити угоду планують до кінця 2026 року після отримання необхідних регуляторних дозволів.

Enbridge очікує, що придбання збільшить розподілюваний грошовий потік у розрахунку на акцію вже протягом першого повного року після завершення операції. Прогноз компанії на 2026 рік при цьому залишили без змін.

Частину купівлі Enbridge планує профінансувати через розміщення акцій. Наприкінці серпня компанія також домовилася придбати активи зі збору сирої нафти Salt Creek Midstream за $600 млн.

Забезпечений портфель інвестиційних проєктів Enbridge наразі становить близько 41 млрд канадських доларів. Компанія оцінює свою середньорічну спроможність фінансувати зростання у 10–11 млрд канадських доларів.

Нагадаємо, у серпні Дональд Трамп повернув до порядку денного Keystone XL, одночасно дозволивши розширення Bridger Pipeline для транспортування канадської нафти до Вайомінгу. Це відбувалося на тлі торговельних переговорів між США та Канадою та прагнення Вашингтона розширювати енергетичну інфраструктуру між двома країнами.