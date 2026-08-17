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Капуста подорожала на 37% за неделю: сколько стоит овощ и почему возник дефицит

капуста
В Украине дорожает капуста / Freepik

Средняя стоимость капусты в Украине выросла на 37% только за прошлую неделю. По состоянию на 16 августа украинские хозяйства предлагали овощи по цене от 15 до 22 грн/кг, хотя неделей ранее максимальные расценки не превышали 18 грн/кг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

По данным аналитиков, сейчас цена на капусту в Украине в среднем на 59% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Причины скачка цен и прогноз

Фермеры отмечают, что такая ситуация связана с сокращением предложения белокочанной капусты на рынке, поскольку из-за жаркой погоды созревание этой продукции в хозяйствах несколько замедлилось.

Также на ситуацию повлияли следующие факторы:

  • распространение болезней и вредителей на полях, что ухудшило качество овощей;
  • увеличение доли качественной продукции, на которую продавцы повысили отпускные цены;
  • завершение сезона реализации ранних сортов капусты в большинстве хозяйств;
  • задержка массовых поставок более поздних сортов;
  • стабильно высок спрос со стороны покупателей.

Если текущие темпы сбыта сохранятся, местные фермеры планируют и дальше повышать цены в этом сегменте.

Ранее сообщалось, что цена ранней капусты в Украине начала расти. По состоянию на 23 июня производители сейчас предлагали овощи по 12–20 грн/кг ($0,27–0,45/кг).

Автор:
Татьяна Ковальчук

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