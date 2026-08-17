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Капуста подорожчала на 37% за тиждень: скільки коштує овоч та чому виник дефіцит

капуста
В Україні дорожчає капуста / Freepik

Середня вартість капусти в Україні зросла на 37% лише за минулий тиждень. Станом на 16 серпня українські господарства пропонували овоч за ціною від 15 до 22 грн/кг, хоча тижнем раніше максимальні розцінки не перевищували 18 грн/кг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, наразі ціна на капусту в Україні в середньому на 59% вища, ніж за аналогічний період минулого року. 

Причини стрибка цін та прогноз

За словами фермерів, така ситуація пов’язана зі скороченням пропозиції білоголової капусти на ринку, оскільки через спекотну погоду дозрівання цієї продукції в господарствах дещо сповільнилося.

Також на ситуацію вплинули наступні фактори:

  • поширення хвороб і шкідників на полях, що погіршило якість овочів; 
  • збільшення частки якісної продукції, на яку продавці підвищили відпускні ціни; 
  • завершення сезону реалізації ранніх сортів капусти у більшості господарств; 
  • затримка масових поставок пізніших сортів; 
  • стабільно високий попит з боку покупців.

Якщо поточні темпи збуту збережуться, місцеві фермери планують і надалі підвищувати ціни в цьому сегменті.

Раніше повідомлялося, що ціна на ранню капусту в Україні почала зростати. Станом на 23 червня виробники зараз пропонували овоч по 12–20 грн/кг ($0,27–0,45/кг). 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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