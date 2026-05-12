Карточкой можно рассчитаться в любом селе Украины: "Укрпочта" заявила о 100% покрытии

"Укрпочта" заявила о полном покрытии Украины платежными услугами: теперь оплатить покупки банковской картой можно в 100% населенных пунктов страны при наличии связи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"С 1 мая 2026 года, впервые в истории независимой Украины, оплата банковскими карточками стала доступна в 100% населенных пунктов Украины. Да-да - даже там, где живет 3 человека в селе, или у линии фронта, при наличии связи", - написал он.

В " Укрпочте" заявили, что нынешний этап развития платежной инфраструктуры является лишь началом масштабной трансформации. По словам генерального директора компании Игорь Смилянский, после запуска "Укрпочта.Банка" украинцы смогут пользоваться банковскими карточками даже в офлайн-режиме.

В компании объяснили, что официальное объявление отложили на 11 дней, поскольку в настоящее время продолжалось тестирование технологий в закрытом режиме и подготовка к полноценному запуску сервиса.

Смелянский также поблагодарил команду "Укрпочты", которая, по его словам, смогла реализовать проект во время войны без использования бюджетных или грантовых средств. Он подчеркнул, что проект удалось реализовать без публичных презентаций и масштабных информационных кампаний.

Глава "Укрпочты" особо подчеркнул, что компания первой в истории независимой Украины обеспечила возможность оплаты банковскими карточками в 100% населенных пунктов страны. По его словам, это позволяет пользоваться платежными сервисами как жителям отдаленных деревень, так и военным и гражданским в прифронтовых регионах.

О планах

В "Укрпочте" подчеркнули, что запуск возможности безналичной оплаты во всех населенных пунктах страны является первым этапом развития финансовых сервисов компании.

"Но и это еще не все. Это только первый шаг. Следующий - до конца июня 2026 года мы дадим возможность не только платить, но и снимать наличные деньги и пополнять банковские карты", - написал он.

Кроме того, до конца года компания намерена обеспечить мобильными платежными устройствами каждого почтальона. Это позволит принимать оплату картами в любом населенном пункте Украины, а также обслуживать людей с инвалидностью на дому, независимо от погодных условий или ситуации с энергоснабжением.

В компании подчеркнули, что реализация проекта осуществляется исключительно за свой счет - без государственного финансирования или грантовой поддержки. Также в "Укрпочте" анонсировали, что в ближайшее время планируют обнародовать информацию о финансовых результатах и капитале предприятия.

Отдельным этапом развития должно стать подача заявки на получение банковской лицензии для "Укрпочта.Банка". В компании отмечают, что рассматривают этот шаг как важную составляющую дальнейшего развития финансовой инклюзии в Украине.

"Укрпочта" на сегодняшний день имеет 25,95 тыс. сотрудников (28,86 тыс.), а средняя заработная плата составляет 20,3 тыс. грн. (18,2 тыс. грн.). В настоящее время пересмотр зарплат производственному персоналу отсрочен из-за невыполнения финансовых показателей.

Как сообщалось, "Укрпочта" получила более 517 млн грн от продажи объектов недвижимости, больше не используемых в операционной деятельности компании после модернизации логистической сети.