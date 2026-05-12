Карткою можна розрахуватись у будь-якому селі України: "Укрпошта" заявила про 100% покриття

“Укрпошта” заявила про повне покриття України платіжними послугами: відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни за наявності зв’язку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Укрпошта" забезпечила можливість оплати картками

"З 1 травня 2026 року, вперше в історії незалежної України, оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Так-так - навіть там, де живе 3 людини в селі, або біля лінії фронту, за умови наявності зв’язку", - написав він.

В "Укрпошті" заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Ігор Смілянський, після запуску "Укрпошта.Банку" українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.

У компанії пояснили, що офіційне оголошення відклали на 11 днів, оскільки в цей час тривало тестування технологій у закритому режимі та підготовка до повноцінного запуску сервісу.

Смілянський також подякував команді "Укрпошти", яка, за його словами, змогла реалізувати проєкт під час війни без використання бюджетних чи грантових коштів. Він наголосив, що проєкт вдалося втілити без публічних презентацій та масштабних інформаційних кампаній.

Очільник "Укрпошти" окремо підкреслив, що компанія першою в історії незалежної України забезпечила можливість оплати банківськими картками у 100% населених пунктів країни. За його словами, це дозволяє користуватися платіжними сервісами як мешканцям віддалених сіл, так і військовим та цивільним у прифронтових регіонах.

Про плани

В "Укрпошті" наголосили, що запуск можливості безготівкової оплати у всіх населених пунктах країни є лише першим етапом розвитку фінансових сервісів компанії.

"Але і це ще не все. Це лише перший крок. Наступний — до кінця червня 2026 року ми дамо можливість не лише платити, а й знімати готівку та поповнювати банківські картки", - написав він.

Крім того, до кінця року компанія має намір забезпечити мобільними платіжними пристроями кожного листоношу. Це дозволить приймати оплату картками у будь-якому населеному пункті України, а також обслуговувати людей з інвалідністю вдома, незалежно від погодних умов чи ситуації з енергопостачанням.

У компанії підкреслили, що реалізація проєкту здійснюється виключно власним коштом - без державного фінансування чи грантової підтримки. Також в "Укрпошті" анонсували, що найближчим часом планують оприлюднити інформацію про фінансові результати та капітал підприємства.

Окремим етапом розвитку має стати подання заявки на отримання банківської ліцензії для "Укрпошта.Банку". У компанії зазначають, що розглядають цей крок як важливу складову подальшого розвитку фінансової інклюзії в Україні.

"Укрпошта" на сьогоднішній день має 25,95 тис. співробітників (28,86 тис.), а середня заробітна плата становить 20,3 тис. грн. (18,2 тис. грн). Наразі перегляд зарплат виробничому персоналу вiдтермiнований через невиконання фiнансових показникiв.

Як повідомлялось, "Укрпошта" отримала понад 517 млн грн від продажу об’єктів нерухомості, які більше не використовуються в операційній діяльності компанії після модернізації логістичної мережі.