"Укрпошта" корегуватиме вартість перевезень залежно від ціни дизеля: як це вплине на доставку

"Укрпошта" прив’язала вартість перевезень до цін на дизель, щоб уникати перебоїв у доставці. Фото з відкритих джерел

АТ "Укрпошта" запровадило новий механізм розрахунку вартості магістральних автоперевезень, яка відтепер буде залежати від ринкової ціни дизельного пального.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначаться, що наприкінці квітня компанія уклала нові договори на перевезення пошти та посилок вантажівками по Україні.

Вперше в контрактах офіційно закріплено автоматичне коригування вартості перевезень залежно від ціни дизеля.

В "Укрпошті" підкреслили,  що це рішення дозволить уникати перебоїв у доставці навіть під час різких коливань цін на пальне. Бо коли пальне різко дорожчає або дешевшає, перевізники змушені переглядати умови роботи, а іноді — відмовлятися від окремих рейсів.

За правилами публічних закупівель, можливість змінювати вартість цін, зазначених в тендерних договорах обмежена, тому компанія шукала механізм, який дозволить зберігати безперервну логістику без ризику зривів перевезень.

Щодня транспорт "Укрпошти" проходить сотні тисяч кілометрів маршрутів і забезпечує доставку до понад 26 000 відділень по всій країні.

В "Укрпошті" наголосили, що новий механізм не означає підвищення тарифів для клієнтів.

Нагадаємо, "Укрпошта" оголосила про запуск нових продуктів для пересилання документів і переглянула тарифну політику, суттєво знизивши вартість послуг для бізнесу та державного сектору.

Світлана Манько