"Укрпочта" будет корректировать стоимость перевозок в зависимости от цены дизеля: как это повлияет на доставку

"Укрпочта" привязала стоимость перевозок к ценам на дизель, чтобы избежать перебоев в доставке. Фото из открытых источников

АО "Укрпочта" ввело новый механизм расчета стоимости магистральных автоперевозок, которая теперь будет зависеть от рыночной цены дизельного топлива.

Отметятся, что в конце апреля компания заключила новые договоры на перевозку   почты   грузовиков по Украине.

Впервые в контрактах официально закреплена автоматическая корректировка стоимости перевозок в зависимости от цены дизеля.

В "Укрпочте" подчеркнули, что это решение позволит избегать перебоев в доставке даже при резких колебаниях цен на топливо. Поскольку топливо резко дорожает или дешевеет, перевозчики вынуждены пересматривать условия работы, а иногда — отказываться от отдельных рейсов.

По правилам публичных закупок возможность изменять стоимость цен, указанных в тендерных договорах ограничена, поэтому компания искала механизм, который позволит сохранять непрерывную логистику без риска срывов перевозок.

Ежедневно транспорт "Укрпочты" проходит сотни тысяч километров маршрутов и обеспечивает доставку более 26 000 отделений по всей стране.

В "Укрпочте" подчеркнули, что новый механизм не означает повышения тарифов для клиентов.

Напомним, Укрпочта объявила о запуске новых продуктов для пересылки документов и пересмотрела тарифную политику, существенно снизив стоимость услуг для бизнеса и государственного сектора.

Автор:
Светлана Манько