Каскад мини-ГЭС мощностью 3 МВт появится вблизи Ивано-Франковска: детали проекта

реке Быстрица-Надворнянская
Река Быстрица-Надворнянская / Википедия

В Пасечнянской общине, в 36 км от Ивано-Франковска, запланировано строительство каскада из трех малых гидроэлектростанций (МГЭС) на реке Быстрица-Надворнянская. Суммарная мощность станций составит около 3 МВт. Сооружения планируют разместить на трех локациях вблизи сел Пнев и Пасечная.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Технические параметры проекта предусматривают возведение плотин длиной около 125 м и высотой 3 м. Для обслуживания объектов будут привлечены 12 работников. Сельский совет выделяет под застройку около 10 га земли в урочищах Луги, Пецига и Верхние Козырьки.

В градостроительной документации отмечается, что эти участки относятся к водоохранной зоне и природоохранной территории международного значения "Изумрудная сеть".

"Проект предусматривает строительство мини-ГЭС с максимальным учетом природных особенностей территории... Инженерные сооружения интегрируются в окружающую среду с соблюдением принципов устойчивого развития и минимизации влияния на экосистему", - отмечено в подробных планах территорий. В то же время, документация предполагает возможность локальных изменений русла реки после завершения строительства.

К реализации проекта возникли вопросы соблюдения законодательства. Член исполкома Василий Кушнирук отметил : "Застройщики разбили один каскад на три проекта во избежание жесткой государственной экологической экспертизы (ОВД)... Любая ГЭС на реке нуждается в ОВД независимо от мощности".

Также он обратил внимание на то, что строительство ГЭС может поставить "крест" на зеленом туризме.

"Люди едут в Карпаты ради дикой природы. Никто не поедет смотреть на бетонные стены, сухое русло и индустриальные заборы", - подчеркнул Кушнирук.

Общественные слушания по градостроительной документации состоятся 1 июня в 13:00 в Пневском доме культуры. Быстрица-Надворнянская, имеющая протяженность 94 км и площадь водозабора 1,5 тыс. км², по данным исследований, признана чистейшей рекой в Прикарпатье.

Ранее сообщалось, что Верховный суд принял сторону жителей Закарпатья по делу о строительстве минигидроэлектростанций на реке Тересва, признав градостроительную документацию незаконной и фактически остановив реализацию проекта.

Автор:
Татьяна Ковальчук