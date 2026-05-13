Каскад міні-ГЕС потужністю 3 МВт з’явиться поблизу Івано-Франківська: деталі проєкту

У Пасічнянській громаді, за 36 км від Івано-Франківська, заплановано будівництво каскаду з трьох малих гідроелектростанцій (МГЕС) на річці Бистриця-Надвірнянська. Сумарна потужність станцій становитиме близько 3 МВт. Споруди планують розмістити на трьох локаціях поблизу сіл Пнів і Пасічна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Технічні параметри проєкту передбачають зведення гребель завдовжки близько 125 м та заввишки 3 м. Для обслуговування об’єктів залучать 12 працівників. Сільська рада виділяє під забудову приблизно 10 га землі в урочищах Луги, Пецига і Верхні Козирки.

У містобудівній документації зазначається, що ці ділянки належать до водоохоронної зони та природоохоронної території міжнародного значення "Смарагдова мережа".

"Проєкт передбачає будівництво міні-ГЕС із максимальним урахуванням природних особливостей території... Інженерні споруди інтегруються в навколишнє середовище з дотриманням принципів сталого розвитку та мінімізації впливу на екосистему", – вказано у детальних планах територій. Водночас документація припускає можливість локальних змін русла річки після завершення будівництва.

До реалізації проєкту виникли питання щодо дотримання законодавства. Член виконкому Василь Кушнірук зауважив: "Забудовники розбили один каскад на три проекти, щоб уникнути жорсткої державної екологічної експертизи (ОВД)... Будь-яка ГЕС на річці потребує ОВД незалежно від потужності".

Також він звернув увагу на те, що будівництво ГЕС, може поставити "хрест" на зеленому туризмі.

"Люди їдуть у Карпати заради дикої природи. Ніхто не поїде дивитися на бетонні стіни, сухе русло та індустріальні паркани", — наголосив Кушнірук.

Громадські слухання щодо містобудівної документації відбудуться 1 червня о 13:00 у Пнівському будинку культури. Бистриця-Надвірнянська, яка має довжину 94 км і площу водозабору 1,5 тис. км², за даними досліджень, визнана найчистішою річкою на Прикарпатті.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд став на бік мешканців Закарпаття у справі щодо будівництва мінігідроелектростанцій на річці Тересва, визнавши містобудівну документацію незаконною та фактично зупинивши реалізацію проєкту.