Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Каскад міні-ГЕС потужністю 3 МВт з’явиться поблизу Івано-Франківська: деталі проєкту

річці Бистриця-Надвірнянська
Річка Бистриця-Надвірнянська / Вікіпедія

У Пасічнянській громаді, за 36 км від Івано-Франківська, заплановано будівництво каскаду з трьох малих гідроелектростанцій (МГЕС) на річці Бистриця-Надвірнянська. Сумарна потужність станцій становитиме близько 3 МВт. Споруди планують розмістити на трьох локаціях поблизу сіл Пнів і Пасічна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Технічні параметри проєкту передбачають зведення гребель завдовжки близько 125 м та заввишки 3 м. Для обслуговування об’єктів залучать 12 працівників. Сільська рада виділяє під забудову приблизно 10 га землі в урочищах Луги, Пецига і Верхні Козирки.

У містобудівній документації зазначається, що ці ділянки належать до водоохоронної зони та природоохоронної території міжнародного значення "Смарагдова мережа".

"Проєкт передбачає будівництво міні-ГЕС із максимальним урахуванням природних особливостей території... Інженерні споруди інтегруються в навколишнє середовище з дотриманням принципів сталого розвитку та мінімізації впливу на екосистему", – вказано у детальних планах територій. Водночас документація припускає можливість локальних змін русла річки після завершення будівництва.

До реалізації проєкту виникли питання щодо дотримання законодавства. Член виконкому Василь Кушнірук зауважив: "Забудовники розбили один каскад на три проекти, щоб уникнути жорсткої державної екологічної експертизи (ОВД)... Будь-яка ГЕС на річці потребує ОВД незалежно від потужності".

Також він звернув увагу на те, що будівництво ГЕС, може поставити "хрест" на зеленому туризмі.

"Люди їдуть у Карпати заради дикої природи. Ніхто не поїде дивитися на бетонні стіни, сухе русло та індустріальні паркани", — наголосив Кушнірук.

Громадські слухання щодо містобудівної документації відбудуться 1 червня о 13:00 у Пнівському будинку культури. Бистриця-Надвірнянська, яка має довжину 94 км і площу водозабору 1,5 тис. км², за даними досліджень, визнана найчистішою річкою на Прикарпатті.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд став на бік мешканців Закарпаття у справі щодо будівництва мінігідроелектростанцій на річці Тересва, визнавши містобудівну документацію незаконною та фактично зупинивши реалізацію проєкту.

Автор:
Тетяна Ковальчук