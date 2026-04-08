Катар возобновляет работу крупнейшего в мире завода по экспорту СПГ после прекращения огня

Катар начинает работу по возобновлению производства СПГ после прекращения огня в регионе. Инженеры вернулись на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Рас-Лаффане для технического обслуживания.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Улучшение ситуации безопасности позволило начать безотлагательное техническое обслуживание оборудования, которое является необходимым этапом перед официальным перезапуском мощностей.

По словам источников, знакомых с ситуацией, производство на отдельных линиях может возобновиться уже в ближайшие дни.

Цены на газ в Европе стремительно упали из-за новостей из Катара

Остановка завода Рас-Лаффан в марте спровоцировала масштабный кризис поставок газа на глобальном уровне.

В прошлом месяце объект получил повреждения в результате ракетного удара, что, по предварительным оценкам, вывело из строя около 17% годовых экспортных мощностей Катара на длительный срок.

Несмотря на эти потери, запуск уцелевших частей завода, общая мощность которого составляет 77 миллионов тонн в год, считается критически важным событием для рынка.

На фоне новостей о подготовке к работе европейские цены на природный газ мгновенно отреагировали понижением на 20%, опустившись до отметки 43 евро за мегаватт-час.

Логистические вызовы

Полноценное возобновление экспорта катарского топлива остается под вопросом из-за сложной ситуации в Ормузском проливе.

Ранее на этой неделе танкеры из СПГ были вынуждены сменить маршрут после отказа иранской стороны в предоставлении разрешения на проход. Хотя США и Иран достигли предварительного соглашения о прекращении огня, условия безопасного судоходства остаются предметом дискуссий.

Тегеран настаивает на двухнедельном периоде безопасного прохода под наблюдением своих военных, в то время как Вашингтон требует полного и немедленного открытия водного пути для коммерческого флота.

Напомним, 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии. Этот комплекс обеспечивает около 20% мировых потребностей в природном газе.

19 марта Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод и крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа .