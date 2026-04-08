Катар відновлює роботу найбільшого у світі заводу з експорту СПГ після припинення вогню

Катар розпочинає роботу з відновлення виробництва СПГ після припинення вогню в регіоні. Інженери повернулися на найбільший у світі нафтопереробний завод у Рас-Лаффан для технічного обслуговування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Покращення безпекової ситуації дозволило розпочати невідкладне технічне обслуговування обладнання, яке є необхідним етапом перед офіційним перезапуском потужностей.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, виробництво на окремих лініях може відновитися вже найближчими днями.

Ціни на газ у Європі стрімко впали через новини з Катару

Зупинка заводу Рас-Лаффан у березні спровокувала масштабну кризу постачання газу на глобальному рівні.

Минулого місяця об'єкт зазнав пошкоджень внаслідок ракетного удару, що, за попередніми оцінками, вивело з ладу близько 17% річних експортних потужностей Катару на тривалий термін.

Попри ці втрати, запуск вцілілих частин заводу, загальна потужність якого становить 77 мільйонів тонн на рік, вважається критично важливою подією для ринку.

На тлі новин про підготовку до роботи європейські ціни на природний газ миттєво відреагували зниженням на 20%, опустившись до позначки 43 євро за мегават-годину.

Логістичні виклики

Повноцінне відновлення експорту катарського палива залишається під питанням через складну ситуацію в Ормузькій протоці.

Раніше на цьому тижні танкери з СПГ були змушені змінити маршрут після відмови іранської сторони у наданні дозволу на прохід. Хоча США та Іран досягли попередньої угоди про припинення вогню, умови безпечного судноплавства залишаються предметом дискусій.

Тегеран наполягає на двотижневому періоді безпечного проходу під наглядом своїх військових, тоді як Вашингтон вимагає повного та негайного відкриття водного шляху для комерційного флоту.

Нагадаємо, 2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві. Цей комплекс забезпечує близько 20% світових потреб у природному газі.

19 березня Іран завдав ракетного удару по промисловому місту Рас-Лаффан в Катарі, де розташований великий нафтопереробний завод і найбільший у світі завод з виробництва скрапленого природного газу.