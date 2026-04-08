Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Катар відновлює роботу найбільшого у світі заводу з експорту СПГ після припинення вогню

Станція розподілу LNG
Катар готує до запуску газовий термінал / Depositphotos

Катар розпочинає роботу з відновлення виробництва СПГ після припинення вогню в регіоні. Інженери повернулися на найбільший у світі нафтопереробний завод у Рас-Лаффан для технічного обслуговування. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Покращення безпекової ситуації дозволило розпочати невідкладне технічне обслуговування обладнання, яке є необхідним етапом перед офіційним перезапуском потужностей.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, виробництво на окремих лініях може відновитися вже найближчими днями.

Ціни на газ у Європі стрімко впали через новини з Катару

Зупинка заводу Рас-Лаффан у березні спровокувала масштабну кризу постачання газу на глобальному рівні.

Минулого місяця об'єкт зазнав пошкоджень внаслідок ракетного удару, що, за попередніми оцінками, вивело з ладу близько 17% річних експортних потужностей Катару на тривалий термін.

Попри ці втрати, запуск вцілілих частин заводу, загальна потужність якого становить 77 мільйонів тонн на рік, вважається критично важливою подією для ринку.

На тлі новин про підготовку до роботи європейські ціни на природний газ миттєво відреагували зниженням на 20%, опустившись до позначки 43 євро за мегават-годину.

Логістичні виклики 

Повноцінне відновлення експорту катарського палива залишається під питанням через складну ситуацію в Ормузькій протоці.

Раніше на цьому тижні танкери з СПГ були змушені змінити маршрут після відмови іранської сторони у наданні дозволу на прохід. Хоча США та Іран досягли попередньої угоди про припинення вогню, умови безпечного судноплавства залишаються предметом дискусій.

Тегеран наполягає на двотижневому періоді безпечного проходу під наглядом своїх військових, тоді як Вашингтон вимагає повного та негайного відкриття водного шляху для комерційного флоту.

Нагадаємо, 2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві. Цей комплекс забезпечує близько 20% світових потреб у природному газі.

19 березня Іран завдав ракетного удару по промисловому місту Рас-Лаффан в Катарі, де розташований великий нафтопереробний завод і найбільший у світі завод з виробництва скрапленого природного газу.

Автор:
Тетяна Бесараб