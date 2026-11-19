Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского уже выплатил 2,6 млрд грн арендной платы владельцам земельных участков. В 2026 году компания планирует направить на эти выплаты 4 млрд грн для 137 тысяч арендодателей. Завершить расчет обещают до конца декабря.

Об этом сообщает Dlo со ссылкой на пресс-службу компании.

В агрохолдинге отмечают, что продолжают выполнять обязательства перед собственниками земли, несмотря на ограничение экспорта и вынужденную временную остановку маслоэкстракционных заводов. Аренду государственных и коммунальных земель компания оплачивает ежемесячно.

В сообщении говорится, что все расчеты с арендодателями производятся официально, с уплатой налогов и сборов. Из произведенных выплат уже перечислено 437 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), поступающего в местные бюджеты 230 общин, а также 121 млн грн военного сбора.

"Сейчас агро переживает едва ли не самый сложный период за всю войну. Трудно всем: от малых фермеров и крупных компаний до владельцев земли и жителей общин. Мы как самая большая инфраструктура для всего агросектора понимаем свою ответственность и, несмотря на сложности, выполняем свои обязательства перед партнерами", – отметил гендиректор "Кернел" Евгений Осипов.

Напомним, 12 ноября "Кернел" объявил о временном прекращении работы всех своих маслоэкстракционных заводов из-за ухудшения ситуации безопасности и российских ударов по предприятиям аграрного сектора, в том числе по активам компании.

По данным пресс-службы, российские атаки повредили производственные помещения, оборудование и резервуары. Компания пояснила, что из-за непрерывного технологического цикла и повышенной пожарной опасности продолжения производства представляло бы угрозу для работников.

Агрохолдинг также приостановил закупку семян подсолнечника. В то же время компания продолжает отгружать готовую продукцию со складских запасов.

В "Кернеле" отмечают, что компания продлевает действующие договоры аренды земли и заключает новые. В настоящее время агрохолдинг возделывает землю в 17 регионах Украины.