Киев и область возвращается к стабилизационным графикам света: аварийные отключения отменены

В Киеве и Киевской области отменили аварийные отключения электроэнергии. В то же время в большинстве регионов Украины аварийные ограничения продолжают действовать из-за последствий предыдущих массовых ракетно-дроновых атак.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

"В Киеве и Киевской области упразднены графики аварийных отключений электроэнергии. Ситуация позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Несмотря на частичную стабилизацию, энергетическая ситуация в Киеве остается напряженной: без электроснабжения одновременно находится до половины потребителей столицы.

В городе продолжают действовать почасовые графики отключений.

В большинстве же регионов страны продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии, отмечает прессслужба.

Аварийные отключения электроэнергии являются вынужденной, но контролируемой превентивной мерой, применяемой по команде НЭК "Укрэнерго". Их цель – сохранить стабильность и целостность энергосистемы и не допустить полного обесточивания страны.

Актуальные графики отключений и оперативная информация публикуются исключительно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему  графики отключений электроэнергии   часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Ольга Опенько