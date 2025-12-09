- Категорія
Київ та область повертається до стабілізаційних графіків світла: аварійні відключення скасовано
У Києві та Київській області скасували аварійні відключення електроенергії. Водночас у більшості регіонів України аварійні обмеження продовжують діяти через наслідки попередніх масових ракетно-дронових атак.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.
"У Києві та Київській області скасовані графіки аварійних відключень електроенергії. Ситуація дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.
Попри часткову стабілізацію, енергетична ситуація в Києві залишається напруженою: наразі без електропостачання одночасно перебуває до половини споживачів столиці.
У місті продовжують діяти погодинні графіки відключень.
Натомість у більшості регіонів країни продовжують діяти аварійні відключення електроенергії, наголошує пресслужба.
Аварійні відключення електроенергії є вимушеним, але контрольованим превентивним заходом, який застосовується за командою НЕК "Укренерго". Їхня мета - зберегти стабільність і цілісність енергосистеми та не допустити повного знеструмлення країни.
Актуальні графіки відключень і оперативна інформація публікуються винятково на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.
Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.