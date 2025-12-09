Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,35

42,28

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київ та область повертається до стабілізаційних графіків світла: аварійні відключення скасовано

світло
Графіки відключень світла в Україні: де вже скасували обмеження / Pixabay

У Києві та Київській області скасували аварійні відключення електроенергії. Водночас у більшості регіонів України аварійні обмеження продовжують діяти через наслідки попередніх масових ракетно-дронових атак.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

"У Києві та Київській області скасовані графіки аварійних відключень електроенергії. Ситуація дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

Попри часткову стабілізацію, енергетична ситуація в Києві залишається напруженою: наразі без електропостачання одночасно перебуває до половини споживачів столиці.

У місті продовжують діяти погодинні графіки відключень.

Натомість у більшості регіонів країни продовжують діяти аварійні відключення електроенергії, наголошує пресслужба.

Аварійні відключення електроенергії є вимушеним, але контрольованим превентивним заходом, який застосовується за командою НЕК "Укренерго". Їхня мета - зберегти стабільність і цілісність енергосистеми та не допустити повного знеструмлення країни.

Актуальні графіки відключень і оперативна інформація публікуються винятково на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Ольга Опенько