Київ та область повертається до стабілізаційних графіків світла: аварійні відключення скасовано

У Києві та Київській області скасували аварійні відключення електроенергії. Водночас у більшості регіонів України аварійні обмеження продовжують діяти через наслідки попередніх масових ракетно-дронових атак.

про це інформує пресслужба Міненерго.

"У Києві та Київській області скасовані графіки аварійних відключень електроенергії. Ситуація дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

Попри часткову стабілізацію, енергетична ситуація в Києві залишається напруженою: наразі без електропостачання одночасно перебуває до половини споживачів столиці.

У місті продовжують діяти погодинні графіки відключень.

Натомість у більшості регіонів країни продовжують діяти аварійні відключення електроенергії, наголошує пресслужба.

Аварійні відключення електроенергії є вимушеним, але контрольованим превентивним заходом, який застосовується за командою НЕК "Укренерго". Їхня мета - зберегти стабільність і цілісність енергосистеми та не допустити повного знеструмлення країни.

Актуальні графіки відключень і оперативна інформація публікуються винятково на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

