"Укрзализныця" запускает новый скоростной поезд Интерсити №777/778 между Киевом и Львовом. Он будет преодолевать маршрут через 5 часов 58 минут без промежуточных остановок. Первый рейс запланирован на 4 декабря, билеты уже поступили в продажу.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

Расписание поезда Киев - Львов

Новый маршрут предполагает ежедневное сообщение между городами в утреннем и вечернем направлениях:

из Львова поезд будет отправляться в 6:18 и прибывать в Киев в 12:30;

из Киева будет отправляться в 17:00, а во Львов будет прибывать в 22:58.

Благодаря отсутствию промежуточных остановок время в пути между городами составит 5 часов 58 минут.

Первый рейс Интерсити №777/778 запланирован на 4 декабря. Билеты уже доступны для покупки.

Что известно о вагонах нового поезда

В "Укрзализныце" также обратили внимание на обновленную схему поезда в мобильном приложении. Чтобы увидеть его, пассажирам нужно обновить приложение.

Кроме того, более дорогой первый класс в новом поезде получил название "Комфорт". В компании призывают пассажиров опробовать новый формат поездки.

Напомним, заполненность пассажирских поездов "Укрзализныци" опустилась ниже 60% против ожидаемых компанией около 70%. Часть пассажиров из-за воздушных угроз и возможных эвакуаций во время поездок выбирает автобусы и автомобили, что сокращает доходы железной дороги.