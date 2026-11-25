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Киев - Львов за 5 часов 58 минут: "Укрзализныця" запускает новый поезд без остановок
"Укрзализныця" запускает новый скоростной поезд Интерсити №777/778 между Киевом и Львовом. Он будет преодолевать маршрут через 5 часов 58 минут без промежуточных остановок. Первый рейс запланирован на 4 декабря, билеты уже поступили в продажу.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.
Расписание поезда Киев - Львов
Новый маршрут предполагает ежедневное сообщение между городами в утреннем и вечернем направлениях:
- из Львова поезд будет отправляться в 6:18 и прибывать в Киев в 12:30;
- из Киева будет отправляться в 17:00, а во Львов будет прибывать в 22:58.
Благодаря отсутствию промежуточных остановок время в пути между городами составит 5 часов 58 минут.
Первый рейс Интерсити №777/778 запланирован на 4 декабря. Билеты уже доступны для покупки.
Что известно о вагонах нового поезда
В "Укрзализныце" также обратили внимание на обновленную схему поезда в мобильном приложении. Чтобы увидеть его, пассажирам нужно обновить приложение.
Кроме того, более дорогой первый класс в новом поезде получил название "Комфорт". В компании призывают пассажиров опробовать новый формат поездки.
Напомним, заполненность пассажирских поездов "Укрзализныци" опустилась ниже 60% против ожидаемых компанией около 70%. Часть пассажиров из-за воздушных угроз и возможных эвакуаций во время поездок выбирает автобусы и автомобили, что сокращает доходы железной дороги.