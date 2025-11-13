Киев планирует закупить новые вагоны метро при поддержке ЕБРР

Киев планирует реализовать масштабный проект по модернизации общественного транспорта – закупить новые вагоны метро при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

По словам Кличко, речь идет о проекте "Киев Метро", предусматривающем финансирование до 150 миллионов евро. Реализовать его планируется в 2026 году.

О деталях мэр Киева говорил во время Инвестиционного форума Киева на встрече с управляющим директором Группы по устойчивому развитию инфраструктуры ЕБРР Гарри Бойд-Карпентером и старшим банкиром Денисом Гаевым.

Кроме транспортной темы, во время форума Кличко встретился с вице-президентом Google по вопросам взаимодействия с правительствами и публичной политики в Европе Анетте Кребер-Риэль.

Стороны обсудили инновационные решения по развитию цифровых сервисов Киева и интеграции данных о безбарьерности города в Google Maps. По словам мэра, платформа "Киев Цифровой" станет основой таких данных.

"В частности, интересны Киеву инновационные инструменты, которые разрабатывают специалисты компании для внедрения принципов безбарьерности в предоставлении услуг, новые технологии коммуникации. Обсудили и интеграцию данных безбарьерности Киева на Google Maps. Платформой для таких данных станет "Киев Цифровой", - подчеркнул Кличко.

Также он добавил, что во время всех встреч в Берлине отмечал необходимость помощи Киеву генераторами и автономными источниками питания накануне зимнего периода.

Напомним, что в качестве технической помощи Варшава в прошлом году передала Киеву 60 вагонов типа 81-717/714, созданных заводом "Метровагонмаш" (Мытищи, Россия) и выведенных из строя в польской столице. Последний поезд прибыл в Киев 24 октября.