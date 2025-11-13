Київ планує закупити нові вагони метро за підтримки ЄБРР

Київ планує реалізувати масштабний проєкт із модернізації громадського транспорту – закупити нові вагони метро за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За словами Кличка, йдеться про проект "Київ Метро", який передбачає фінансування до 150 мільйонів євро. Реалізувати його планують у 2026 році.

Про деталі мер Києва говорив під час Інвестиційного форуму міста Києва на зустрічі з керуючим директором Групи зі сталого розвитку інфраструктури ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентером та старшим банкіром Денисом Гайовим.

Окрім транспортної теми, під час форуму Кличко зустрівся з віцепрезиденткою Google з питань взаємодії з урядами та публічної політики в Європі Анетте Кребер-Ріель.

Сторони обговорили інноваційні рішення для розвитку цифрових сервісів Києва та інтеграцію даних про безбар’єрність міста до Google Maps. За словами мера, платформа "Київ Цифровий" стане основою для таких даних.

"Зокрема, цікавими для Києва є інноваційні інструменти, які розробляють фахівці компанії для впровадження принципів безбар’єрності в наданні послуг, нові технології комунікації. Обговорили й інтеграцію даних безбар’єрності Києва на Google Maps. Платформою для таких даних стане "Київ Цифровий", – наголосив Кличко.

Також він додав, що під час усіх зустрічей у Берліні наголошував на необхідності допомоги Києву генераторами та автономними джерелами живлення напередодні зимового періоду.

Нагадаємо, що в якості технічної допомоги Варшава минулого року передала Києву 60 вагонів типу 81-717/714, створених заводом "Метровагонмаш" (Митищі, Росія) і виведених з експлуатації у польській столиці. Останній поїзд прибув до Києва 24 жовтня.