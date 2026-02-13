Киев получил 16 генераторов и зарядные станции от словацких доноров

В Киев поступила первая партия гуманитарной помощи из Словакии – 16 генераторов разной мощности и два комплекта зарядных станций общей стоимостью 166 тыс. евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Генераторы и зарядные станции для Киева

Самые мощные генераторы (225 кВт, 100 кВт и 63 кВт) будут переданы школам в разных районах столицы.

Помощь стала результатом масштабной кампании по сбору средств "Тепло для Украины", которую во второй половине января инициировало Посольство Украины в Словацкой Республике вместе с крупнейшей словацкой фандрейзинговой платформой Donio и 10 ведущими общественными организациями Словакии.

На сегодняшний день благодаря солидарности словацких граждан и поддержке партнерских организаций уже собрано почти 1,1 млн евро от более 19 500 доноров. Средства направлены на помощь украинским общинам, в частности, на закупку и доставку генераторов и зарядных станций.

Среди организаций, присоединившихся к кампании, Donio, Человек в опасности, Mier Ukrajine, Nadácia Integra, PostBellum SK, Nadácia Pontis, Ambrela, All4Ukraine, Nadácia otevřenой компании, Srdcom s Ukrajinou и ADRA.

Заметим, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудование от широкой коалиции государств и международных организаций

Раньше Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.