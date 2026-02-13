Запланована подія 2

Київ отримав 16 генераторів та зарядні станції від словацьких донорів

Як Словаччина підтримує українські громади? / КМДА

До Києва надійшла перша партія гуманітарної допомоги зі Словаччини - 16 генераторів різної потужності та два комплекти зарядних станцій загальною вартістю 166 тис. євро.  

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Генератори та зарядні станції для Києва

Найпотужніші генератори (225 кВт, 100 кВт та 63 кВт) передадуть школам у різних районах столиці.

Допомога стала результатом масштабної кампанії зі збору коштів "Тепло для України", яку у другій половині січня ініціювало Посольство України в Словацькій Республіці разом із найбільшою словацькою фандрейзинговою платформою Donio та десятьма провідними громадськими організаціями Словаччини.

Станом на сьогодні завдяки солідарності словацьких громадян та підтримці партнерських організацій вже зібрано майже 1,1 млн євро від понад 19 500 донорів. Кошти спрямовані на допомогу українським громадам, зокрема на закупівлю та доставку генераторів і зарядних станцій.

Серед організацій, які долучилися до кампанії, Donio, Človek v ohrození, Mier Ukrajine, Nadácia Integra, PostBellum SK, Nadácia Pontis, Ambrela, All4Ukraine, Nadácia otvorenej spoločnosti, Srdcom s Ukrajinou та ADRA.

Зауважимо, за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Раніше Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Автор:
Ольга Опенько