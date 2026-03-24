Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Наличный курс:

USD

44,18

44,01

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев получит 22 млн евро на теплоснабжение: кто дает кредит

евро
Евросоюз выделит 22 млн евро на теплоснабжение Киева / Shutterstock

Европейский банк реконструкции и развития одобрил экстренный грант на 20 млн. евро в дополнение к финансированию от ЕБРР для установки контейнерных когенерационных установок общей мощностью около 120 МВт в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Представительства Европейского Союза в Украине.

Отмечается, что эта инициатива является частью программы ЕС Repair, Rebuild, Restart – пакета в 920 млн евро для обеспечения энергосети Украины в течение зимы 2026-2027 годов.

Отдельные станции будут расположены по всему Киеву, чтобы система продолжала работать во время отключения электроэнергии.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию это будет полезным для:

  • 1 000 000+ жителей, в том числе 100 000+ ВПО
  • 264 учебных заведений
  • 30+ медицинских заведений

Кроме того, дополнительный грант технической помощи в размере 2,07 млн. евро профинансирует среднесрочный генеральный план централизованного теплоснабжения Киева – с учетом распределенной когенерации и будущей интеграции возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что на реализацию разработанного властями Киева плана устойчивости столицы нужно 61,6 млрд грн, в том числе 10,6 млрд грн город готов профинансировать из местного бюджета.

Свириденко также отмечала, что наряду с восстановлением столицы должен быть разработан план децентрализованного теплоснабжения, в частности Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5, чтобы повысить устойчивость города.

Автор:
Светлана Манько