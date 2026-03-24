Киев получит 22 млн евро на теплоснабжение: кто дает кредит

Европейский банк реконструкции и развития одобрил экстренный грант на 20 млн. евро в дополнение к финансированию от ЕБРР для установки контейнерных когенерационных установок общей мощностью около 120 МВт в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Представительства Европейского Союза в Украине.

Отмечается, что эта инициатива является частью программы ЕС Repair, Rebuild, Restart – пакета в 920 млн евро для обеспечения энергосети Украины в течение зимы 2026-2027 годов.

Отдельные станции будут расположены по всему Киеву, чтобы система продолжала работать во время отключения электроэнергии.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию это будет полезным для:

1 000 000+ жителей, в том числе 100 000+ ВПО

264 учебных заведений

30+ медицинских заведений

Кроме того, дополнительный грант технической помощи в размере 2,07 млн. евро профинансирует среднесрочный генеральный план централизованного теплоснабжения Киева – с учетом распределенной когенерации и будущей интеграции возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что на реализацию разработанного властями Киева плана устойчивости столицы нужно 61,6 млрд грн, в том числе 10,6 млрд грн город готов профинансировать из местного бюджета.

Свириденко также отмечала, что наряду с восстановлением столицы должен быть разработан план децентрализованного теплоснабжения, в частности Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5, чтобы повысить устойчивость города.