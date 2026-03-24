Київ отримає 22 млн євро на теплопостачання: хто дає кредит

Євросоюз виділить 22 млн євро на теплопостачання Києва / Shutterstock

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив екстрений грант на 20 млн євро як додаток до фінансування від ЄБРР для встановлення контейнерних когенераційних установок загальною потужністю близько 120 МВт у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Представництва Європейського Союзу в Україні.

 Зазначається, що ця ініціатива є частиною програми ЄС Repair, Rebuild, Restart – пакету обсягом 920 млн євро для убезпечення енергомережі України протягом зими 2026-2027 років.

Окремі станції будуть розташовані по всьому Києву, щоб система продовжувала працювати під час відклчень електроенергії.

Очікується, що після введення в експлуатацію це буде корисним для:

  •  1 000 000+ мешканців, зокрема 100 000+ ВПО
  •  264 навчальних закладів
  •  30+ медичних закладів

Окрім того, додатковий грант технічної допомоги в розмірі 2,07 млн євро профінансує середньостроковий генеральний план централізованого теплопостачання Києва – з урахуванням розподіленої когенерації та майбутньої інтеграції відновлюваних джерел енергії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що на реалізацію розробленого владою Києва плану стійкості столиці потрібно 61,6 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн місто готове профінансувати з місцевого бюджету.

Свириденко також зазначала, що поряд із відновленням столиці має бути розроблений план децентралізованого теплопостачання, зокрема для Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5, щоб підвищити стійкість міста.

Автор:
Світлана Манько