Київ отримає 22 млн євро на теплопостачання: хто дає кредит
Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив екстрений грант на 20 млн євро як додаток до фінансування від ЄБРР для встановлення контейнерних когенераційних установок загальною потужністю близько 120 МВт у Києві.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Представництва Європейського Союзу в Україні.
Зазначається, що ця ініціатива є частиною програми ЄС Repair, Rebuild, Restart – пакету обсягом 920 млн євро для убезпечення енергомережі України протягом зими 2026-2027 років.
Окремі станції будуть розташовані по всьому Києву, щоб система продовжувала працювати під час відклчень електроенергії.
Очікується, що після введення в експлуатацію це буде корисним для:
- 1 000 000+ мешканців, зокрема 100 000+ ВПО
- 264 навчальних закладів
- 30+ медичних закладів
Окрім того, додатковий грант технічної допомоги в розмірі 2,07 млн євро профінансує середньостроковий генеральний план централізованого теплопостачання Києва – з урахуванням розподіленої когенерації та майбутньої інтеграції відновлюваних джерел енергії.
Як повідомлялося, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що на реалізацію розробленого владою Києва плану стійкості столиці потрібно 61,6 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн місто готове профінансувати з місцевого бюджету.
Свириденко також зазначала, що поряд із відновленням столиці має бути розроблений план децентралізованого теплопостачання, зокрема для Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5, щоб підвищити стійкість міста.