Киев просит государство выделить 15 млрд грн на энергетическую безопасность города

Депутаты Киевского городского совета приняли обращение в Верховную Раду и Кабинет Министров Украины с просьбой выделить из государственного бюджета не менее 15 миллиардов гривен. Эти средства необходимы для реализации мер по энергостойкости столицы, защите объектов критической инфраструктуры и развитию собственной генерации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на портал КГГА.

В обращении отмечается, что масштабы работ по повышению энергоэффективности и защите энергосистемы нуждаются в паритетном участии государства. Город уже начал финансировать эти мероприятия самостоятельно, однако для полной реализации плана необходима синхронная поддержка со стороны центральных властей.

На что пойдут деньги и что уже сделано

По словам и. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, План энергостойкости Киева предусматривает работу по нескольким стратегическим направлениям:

Инженерная защита: устройство технических средств защиты объектов критической инфраструктуры от обстрелов.

Распределена когенерация: уже построены объекты мощностью около 40 МВт с защитой второго уровня.

Резервное питание: для объектов водо- и теплоснабжения построен дизельный комплекс на 5,2 МВт, еще один аналогичный запускается на днях. В целом по этому направлению город планирует выйти на мощность 40 МВт.

Совместное финансирование: из городского бюджета на реализацию этих целей будет направлено более 8 млрд грн, однако общая потребность значительно выше.

Власти столицы рассчитывают, что государственное финансирование позволит быстрее создать надежную систему автономного энерго- и теплоснабжения, которая сможет стабильно работать в условиях военного положения.

