Київ просить державу виділити 15 млрд грн на енергетичну безпеку міста

Київ просить державу виділити 15 млрд грн на енергетичну безпеку міста

Депутати Київської міської ради ухвалили звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з проханням виділити з державного бюджету щонайменше 15 мільярдів гривень. Ці кошти необхідні для реалізації заходів з енергостійкості столиці, захисту об’єктів критичної інфраструктури та розвитку власної генерації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на портал КМДА.

У зверненні наголошується, що масштаби робіт із підвищення енергоефективності та захисту енергосистеми потребують паритетної участі держави. Місто вже почало фінансувати ці заходи самостійно, проте для повної реалізації плану необхідна синхронна підтримка з боку центральної влади.

На що підуть кошти та що вже зроблено

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, План енергостійкості Києва передбачає роботу за кількома стратегічними напрямами:

  • Інженерний захист: облаштування технічних засобів захисту об’єктів критичної інфраструктури від обстрілів.
  • Розподілена когенерація: уже побудовано об’єкти потужністю близько 40 МВт із захистом другого рівня.
  • Резервне живлення: для об’єктів водо- та теплопостачання збудовано дизельний комплекс на 5,2 МВт, ще один аналогічний запускається днями. Загалом за цим напрямом місто планує вийти на потужність у 40 МВт.
  • Спільне фінансування: з міського бюджету на реалізацію цих цілей спрямують понад 8 млрд грн, проте загальна потреба значно вища.

Влада столиці розраховує, що державне фінансування дозволить швидше створити надійну систему автономного енерго- та теплопостачання, яка зможе стабільно працювати в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Київ спрямує понад 9 млрд грн на підготовку до зими та енергостійкість міста. Ці кошти було закладено для першочергових робіт із відновлення пошкоджених обстрілами енергооб’єктів та створення резервних джерел живлення перед початком наступного опалювального сезону.

Максим Кольц