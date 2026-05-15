Київ просить державу виділити 15 млрд грн на енергетичну безпеку міста

Депутати Київської міської ради ухвалили звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з проханням виділити з державного бюджету щонайменше 15 мільярдів гривень. Ці кошти необхідні для реалізації заходів з енергостійкості столиці, захисту об’єктів критичної інфраструктури та розвитку власної генерації.

У зверненні наголошується, що масштаби робіт із підвищення енергоефективності та захисту енергосистеми потребують паритетної участі держави. Місто вже почало фінансувати ці заходи самостійно, проте для повної реалізації плану необхідна синхронна підтримка з боку центральної влади.

На що підуть кошти та що вже зроблено

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, План енергостійкості Києва передбачає роботу за кількома стратегічними напрямами:

Інженерний захист: облаштування технічних засобів захисту об’єктів критичної інфраструктури від обстрілів.

Розподілена когенерація: уже побудовано об’єкти потужністю близько 40 МВт із захистом другого рівня.

Резервне живлення: для об’єктів водо- та теплопостачання збудовано дизельний комплекс на 5,2 МВт, ще один аналогічний запускається днями. Загалом за цим напрямом місто планує вийти на потужність у 40 МВт.

Спільне фінансування: з міського бюджету на реалізацію цих цілей спрямують понад 8 млрд грн, проте загальна потреба значно вища.

Влада столиці розраховує, що державне фінансування дозволить швидше створити надійну систему автономного енерго- та теплопостачання, яка зможе стабільно працювати в умовах воєнного стану.

