Киев выплатит материальную помощь 35 тысячам киевлян: кто получит деньги в мае

Власти столицы готовят разовые денежные выплаты для уязвимых слоев населения ко Дню Киева, традиционно отмечаемому в последнее воскресенье мая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА.

По программе "Забота. Навстречу киевлянам" единовременные выплаты получат почти 35 тысяч человек. На эти нужды из городского бюджета будет направлено около 30 миллионов гривен.

Кто именно получит средства

Материальная помощь предусмотрена для 17 категорий киевлян, нуждающихся в особой социальной опеке. Список определен специальным распоряжением Киевского городского головы. В него традиционно входят люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие уязвимые слои населения.

В размере 1500 грн:

праведники Бабьего Яра;

участники народного ополчения, участвовавшие в обороне столицы с сентября по ноябрь 1941 года;

ветераны подпольно-партизанского движения;

родители и матери погибших в мирное время солдат срочной службы.

В размере 1000 грн:

репрессированы и члены их семей, которые были принудительно переселены;

лица, получающие пособие на детей с инвалидностью подгруппы А;

дети-сироты;

лица, являющиеся получателями временной помощи детей без родительской опеки.

В размере 800 грн:

лица, получающие государственную помощь на детей с инвалидностью;

лица, получающие социальную пенсию детей с инвалидностью;

лица, получающие пособие на тяжелобольных детей;

лица, получающие пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

лица, получающие пособие при усыновлении ребенка;

лица, получающие государственную социальную помощь детям умершего кормильца;

лица, получающие пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

лица, получающие пенсию в связи с утратой кормильца, назначенную детям;

лица, получающие государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

При соответствии нескольким критериям, предусмотренным распоряжением, лицо получает одну выплату в максимально возможном размере. Получателям, которые находятся на полном госудержании, материальная поддержка не начисляется.

Напомним, за март более 12 тысяч работников, ликвидировавших последствия российских атак на энергетические и транспортные объекты, получат одноразовую доплату в размере 20 тысяч гривен. Общая сумма выделенных средств составила 242 млн. грн.