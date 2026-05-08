Київ виплатить матеріальну допомогу 35 тисячам киян: хто отримає гроші у травні

Влада столиці готує разові грошові виплати для вразливих верств населення до Дня Києва, який традиційно відзначають в останню неділю травня.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

За програмою "Турбота. Назустріч киянам" одноразові виплати отримають майже 35 тисяч осіб. На ці потреби з міського бюджету спрямують близько 30 мільйонів гривень.

Хто саме отримає кошти

Матеріальна допомога передбачена для 17 категорій киян, які потребують особливої соціальної опіки. Перелік визначено спеціальним розпорядженням Київського міського голови. До нього традиційно входять люди з інвалідністю, багатодітні родини та інші вразливі верстви населення.

У розмірі 1500 грн:

праведники Бабиного Яру;

учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року;

ветерани підпільно-партизанського руху;

батьки та матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

У розмірі 1000 грн:

репресовані та члени їхніх сімей, яких було примусово переселено;

особи, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А;

діти-сироти;

особи, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.

У розмірі 800 грн:

особи, які одержують державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю;

особи, які одержують соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;

особи, які одержують допомогу на важкохворих дітей;

особи, які одержують допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

особи, які одержують допомогу при усиновленні дитини;

особи, які одержують державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;

особи, які одержують допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;

особи, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначену дітям;

особи, які одержують державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

У разі відповідності кільком критеріям, передбаченим розпорядженням, особа отримує одну виплату у максимально можливому розмірі. Отримувачам, які перебувають на повному держутриманні, матеріальна підтримка не нараховується.

Нагадаємо, за березень понад 12 тисяч працівників, які ліквідовували наслідки російських атак на енергетичні та транспортні об'єкти, отримають одноразову доплату у розмірі 20 тисяч гривень. Загальна сума виділених коштів склала 242 млн грн.