Киев закупит модульную подстанцию для троллейбусов свыше 132 млн грн: что известно

КП "Киевпасстранс" объявило закупку модульной комплектной тяговой подстанции для электроснабжения троллейбусных линий на 5 маршрутах города. Ожидаемая стоимость новой современной подстанции составляет более 132 млн грн.

Новая электроподстанция для троллейбусов КиеваКП "Киевпасстранс" планирует закупку новой модульной комплектной тяговой подстанции для троллейбусных линий. Причиной обновления является аварийное состояние существующей подстанции, работающей с 1962 года, а оборудование полностью отработало ресурс.

Установка современной подстанции обеспечит более надежное и качественное электроснабжение благодаря современным системам защиты, мониторинга и управления. Новое силовое оборудование также является более экологичным и более пожаробезопасным по сравнению со старым.

Модульные подстанции в Киеве внедряются с 2022 года: сейчас три таких объекта уже обеспечивают питание электротранспорта на разных маршрутах города.

Ожидаемая стоимость закупки – 131,58 млн грн. Поставка оборудования запланирована до 31 декабря 2026 года.

