Київ закупить модульну підстанцію для тролейбусів за понад 132 млн грн: що відомо

КП “Київпастранс” оголосило закупівлю модульної комплектної тягової підстанції для електропостачання тролейбусних ліній на 5 маршрутах міста. Очікувана вартість нової сучасної підстанції становить понад 132 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Нова електропідстанція для тролейбусів Києва

Нова електропідстанція для тролейбусів КиєваКП "Київпастранс" планує закупівлю нової модульної комплектної тягової підстанції для тролейбусних ліній. Причиною оновлення є аварійний стан існуючої підстанції, яка працює з 1962 року, а її обладнання повністю відпрацювало ресурс.

Встановлення сучасної підстанції забезпечить більш надійне та якісне електропостачання завдяки сучасним системам захисту, моніторингу та керування. Нове силове обладнання також є екологічнішим і більш пожежобезпечним порівняно зі старим.

Модульні підстанції у Києві впроваджують із 2022 року: наразі три такі об’єкти вже забезпечують живлення електротранспорту на різних маршрутах міста.

Очікувана вартість закупівлі – 131, 58 млн грн. Поставку обладнання заплановано до 31 грудня 2026 року

