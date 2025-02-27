Киево-Печерская лавра начала процесс возвращения корпуса, который был в аренде с 1996 года

Национальный заповедник “Киево-Печерская лавра” начал процедуру возвращения одного из корпусов, который ранее арендовало Украинское общество охраны памятников истории и культуры (УООПИК). 27 февраля корпус №19 окончательно вернули в государственную собственность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Отмечается, что корпус № 19, являющийся памятником архитектуры местного значения, находится в государственной собственности и находится на балансе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Утопика пользовалось этим корпусом еще с советских времен. После расторжения договора аренды общество не уволило помещение.

"Во исполнение решения суда 1,5 тыс. кв. метров здания, принадлежащего заповеднику "Киево-Печерская лавра", возвращаются государству. Это 19-й корпус начала 20 века, он исторический. И он сейчас возвращается к государственному имуществу", — рассказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Сергей Бяля.

Чиновник пояснил, что в последствии в помещениях 19-го корпуса могут быть размещены реставрационные мастерские. После того, как исполнительная служба предпримет необходимые действия, хозяйственная служба заповедника обследует помещение и проведет соответствующие работы по подготовке помещения для работы специалистов по охране культурного наследия и мастеров-реставраторов.

В дальнейшем по этому зданию будет распоряжаться заповедник "Киево-Печерская лавра". Сейчас для наших реставраторов для проведения реставрационных работ не хватает площади. В этом здании могут находиться уже существующие реставрационные мастерские, которые есть в Киево-Печерском заповеднике, это и керамисты, и ювелиры, и реставраторы темперно-масляной живописи", — добавил Беляев.

19-й корпус Киево-Печерской лавры возвращен государству

В 1996 году корпус №19 был передан УТОПИК в безвозмездное пользование для размещения там фондов Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

21 апреля 2023 г. по предложению министерства правительство приняло постановление №359, которым упорядочивались вопросы аренды помещений и имущества Лавры и отменялось предварительное решение о передаче в пользование корпуса №19 общественной организации. Помещение принадлежит государству и находится на балансе национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Здание также является памяткой архитектуры местного значения.

В октябре 2024 года суд обязал общество охраны достопримечательностей освободить корпус Киево-Печерской лавры.

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" расторг 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.