Києво-Печерська лавра розпочала процес повернення корпусу, що був в оренді з 1996 року

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розпочав процедуру повернення одного з корпусів, який раніше орендувало Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК). 27 лютого корпус №19 остаточно повернули у державну власність.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Зазначається, що корпус № 19, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, перебуває у державній власності та знаходиться на балансі Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". УТОПІК користувалося цим корпусом ще з радянських часів. Після розірвання договору оренди товариство не звільнило приміщення.

"На виконання рішення суду 1,5 тис. кв. метрів будівлі, що належить заповіднику "Києво-Печерська лавра", повертаються державі. Це 19-й корпус початку 20 століття, він є історичним. І він зараз повертається до державного майна", - розповів заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Сергій Бєляєв.

Посадовець пояснив, що надалі в приміщеннях 19-го корпусу можуть бути розміщені реставраційні майстерні. Після того, як виконавча служба здійснить необхідні дії, господарча служба заповідника обстежить приміщення і проведе відповідні роботи з підготовки приміщення для роботи фахівців з охорони культурної спадщини та майстрів-реставраторів.

Надалі цією площею будівлєю розпоряджатиметься заповідник "Києво-Печерська лавра". Зараз для наших реставраторів для проведення реставраційних робіт не вистачає площі. У цій будівлі можуть бути розташовані вже існуючі реставраційні майстерні, які є в Києво-Печерському заповіднику, це і керамісти, і ювеліри, і реставратори темперно-олійного живопису", - додав Бєляєв.

19-й корпус Києво-Печерської лаври повернуто державі

В 1996 році корпус №19 був переданий УТОПІКу в безоплатне користування для розміщення там фондів Національного музею народної архітектури та побуту України.

21 квітня 2023 року за пропозицією міністерства уряд ухвалив постанову №359, якою впорядковувалися питання оренди приміщень та майна Лаври і скасовувалося попереднє рішення про передачу в користування корпусу №19 громадській організації. Приміщення належить державі та перебуває на балансі національного заповідника"Києво-Печерська лавра". Будівля також є пам’яткою архітектури місцевого значення.

В жовтні 2024 року суд зобов’язав товариство охорони пам’яток звільнити корпус Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Розірвання договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.