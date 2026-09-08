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Киевская сеть Milk Bar выходит на рынок Львова: что известно

Milk Bar
Milk Bar готовится к открытию во Львове

Популярная киевская сеть кондитерских ресторанов Milk Bar, вероятно, готовится открыть первое заведение во Львове. Компания уже ищет работников для львовской команды, а в 2025 году зарегистрировала ООО "Милк Бар Львов". В то же время, в сети пока не подтверждают возможное открытие.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании в Threads.

Milk Bar может открыться во Львове

В частности, на сайтах по поиску уже появились вакансии для львовской команды Milk Bar. Среди них – должности официантов, поваров горячего процесса и кондитеров-декораторов.

Руководитель SMM-направления Milk Bar Мария Гроцкая сообщила о поиске SMM-менеджера во Львове. Она отвечает за коммуникации сети в Киеве, Варшаве и Баку.

По опубликованным вакансиям, официантам во Львове предлагают зарплату от 50 до 60 тыс. грн, поварам - от 40 до 53 тыс. грн, а кондитерам-декораторам - около 42 тыс. грн.

В то же время в Milk Bar не сообщали о предстоящем открытии на официальных страницах. Компания также отказалась комментировать возможный выход на львовский рынок. Поэтому пока неизвестно, где будет расположено заведение, в каком формате оно будет работать и когда откроется.

Еще одним свидетельством подготовки к работе во Львове является регистрация в августе 2025 ООО "Милк Бар Львов". Основным видом деятельности предприятия указан ресторанный бизнес. Основателями компании в равных долях являются основательница Milk Bar Анна Козаченко и Виктор Ковток. Уставный капитал составляет 10 тыс. Грн.

О заведении

Первое заведение Milk Bar открыли в Киеве в 2014 году. Сеть специализируется на завтраках, десертах и тортах. Кроме того, группа развивает рестораны Good Girl и Dogs&Tails, корнеры на Kyiv Food Market и собственное кондитерское производство. По данным компании, всего в заведениях и на производстве работают около 300 человек.

Milk Bar также представлен за пределами Украины – в Варшаве и Баку. Заведение в столице Азербайджана сеть открыла в октябре 2025 года.

В настоящее время в Украине рестораны Milk Bar работают только в Киеве. Если открытие во Львове состоится, это заведение станет первым рестораном сети в Украине за пределами столицы.

Напомним, на главном железнодорожном вокзале Львова откроют большой фудкорт с ресторанными и фастфуд-учреждениями, книжным магазином и сувенирными магазинами. Помещение общей площадью почти 1220 м² в аренду взяла компания "1708", совладельцам которой принадлежит сеть "Львовские круассаны".

Автор:
Ольга Опенько

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