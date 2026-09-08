Київська мережа Milk Bar виходить на ринок Львова: що відомо

Популярна київська мережа ресторанів-кондитерських Milk Bar, ймовірно, готується відкрити перший заклад у Львові. Компанія вже шукає працівників для львівської команди, а у 2025 році зареєструвала ТОВ “Мілк Бар Львів”. Водночас у мережі поки не підтверджують можливе відкриття.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії у Threads.

Milk Bar може відкритися у Львові

Зокрема, на сайтах із пошуку роботи вже з'явилися вакансії для львівської команди Milk Bar. Серед них - посади офіціантів, кухарів гарячого процесу та кондитерів-декораторів.

Окремо керівниця SMM-напряму Milk Bar Марія Гроцька повідомила про пошук SMM-менеджера у Львові. Вона відповідає за комунікації мережі у Києві, Варшаві та Баку.

За опублікованими вакансіями, офіціантам у Львові пропонують зарплату від 50 до 60 тис. грн, кухарям — від 40 до 53 тис. грн, а кондитерам-декораторам — близько 42 тис. грн.

Водночас у Milk Bar не повідомляли про майбутнє відкриття на офіційних сторінках. Компанія також відмовилася коментувати можливий вихід на львівський ринок. Тому наразі невідомо, де саме буде розташований заклад, у якому форматі він працюватиме та коли відкриється.

Ще одним свідченням підготовки до роботи у Львові є реєстрація у серпні 2025 року ТОВ "Мілк Бар Львів". Основним видом діяльності підприємства вказаний ресторанний бізнес. Засновниками компанії у рівних частках є засновниця Milk Bar Анна Козаченко та Віктор Ковток. Статутний капітал становить 10 тис. грн.

Про заклад

Перший заклад Milk Bar відкрили у Києві у 2014 році. Мережа спеціалізується на сніданках, десертах і тортах. Крім того, група розвиває ресторани Good Girl і Dogs&Tails, корнери на Kyiv Food Market та власне кондитерське виробництво. За даними компанії, загалом у закладах і на виробництві працюють близько 300 людей.

Milk Bar також представлений за межами України - у Варшаві та Баку. Заклад у столиці Азербайджану мережа відкрила у жовтні 2025 року.

Наразі в Україні ресторани Milk Bar працюють лише у Києві. Якщо відкриття у Львові відбудеться, цей заклад стане першим рестораном мережі в Україні за межами столиці.

Нагадаємо, на головному залізничному вокзалі Львова відкриють великий фудкорт із ресторанними та фастфуд-закладами, книгарнею і сувенірними магазинами. Приміщення загальною площею майже 1220 м² в оренду взяла компанія “1708”, співвласникам якої належить мережа “Львівські круасани”.