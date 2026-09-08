RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

--0,10

EUR

51,68

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,10

51,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Київська мережа Milk Bar виходить на ринок Львова: що відомо

Milk Bar
Milk Bar готується до відкриття у Львові

Популярна київська мережа ресторанів-кондитерських Milk Bar, ймовірно, готується відкрити перший заклад у Львові. Компанія вже шукає працівників для львівської команди, а у 2025 році зареєструвала ТОВ “Мілк Бар Львів”. Водночас у мережі поки не підтверджують можливе відкриття.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії у Threads.

Milk Bar може відкритися у Львові

Зокрема, на сайтах із пошуку роботи вже з'явилися вакансії для львівської команди Milk Bar. Серед них - посади офіціантів, кухарів гарячого процесу та кондитерів-декораторів.

Окремо керівниця SMM-напряму Milk Bar Марія Гроцька повідомила про пошук SMM-менеджера у Львові. Вона відповідає за комунікації мережі у Києві, Варшаві та Баку.

За опублікованими вакансіями, офіціантам у Львові пропонують зарплату від 50 до 60 тис. грн, кухарям — від 40 до 53 тис. грн, а кондитерам-декораторам — близько 42 тис. грн.

Водночас у Milk Bar не повідомляли про майбутнє відкриття на офіційних сторінках. Компанія також відмовилася коментувати можливий вихід на львівський ринок. Тому наразі невідомо, де саме буде розташований заклад, у якому форматі він працюватиме та коли відкриється.

Ще одним свідченням підготовки до роботи у Львові є реєстрація у серпні 2025 року ТОВ "Мілк Бар Львів". Основним видом діяльності підприємства вказаний ресторанний бізнес. Засновниками компанії у рівних частках є засновниця Milk Bar Анна Козаченко та Віктор Ковток. Статутний капітал становить 10 тис. грн.

Про заклад

Перший заклад Milk Bar відкрили у Києві у 2014 році. Мережа спеціалізується на сніданках, десертах і тортах. Крім того, група розвиває ресторани Good Girl і Dogs&Tails, корнери на Kyiv Food Market та власне кондитерське виробництво. За даними компанії, загалом у закладах і на виробництві працюють близько 300 людей.

Milk Bar також представлений за межами України - у Варшаві та Баку. Заклад у столиці Азербайджану мережа відкрила у жовтні 2025 року.

Наразі в Україні ресторани Milk Bar працюють лише у Києві. Якщо відкриття у Львові відбудеться, цей заклад стане першим рестораном мережі в Україні за межами столиці.

Нагадаємо, на головному залізничному вокзалі Львова відкриють великий фудкорт із ресторанними та фастфуд-закладами, книгарнею і сувенірними магазинами. Приміщення загальною площею майже 1220 м² в оренду взяла компанія “1708”, співвласникам якої належить мережа “Львівські круасани”.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності