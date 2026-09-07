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Киевское метро потратит 1,87 млн грн на стулья для укрытий

метро
Киевский метрополитен заказал тысячи стульев для укрытий на станциях

Киевский метрополитен закупил 3,6 тысяч раскладных стульев для пассажиров, находящихся на станциях во время воздушных тревог. Сумма договора – 1,87 млн грн.

Как сообщает Dilo, об этом свидетельствует система электронных закупок Prozorro.

Киевское метро закупило тысячи стульев

В конце августа 2026 года КП "Киевский метрополитен" заключило договор с ООО "Сои Групп" на поставку 3,6 тыс. раскладных туристических стульев со спинками. Общая сумма договора составляет 1,87 млн. грн.

Стоимость одного стула – 435 грн без НДС.

Снабжение будет осуществляться партиями, завершить его должны до 31 марта 2027 года.

Согласно технической документации, стулья имеют металлический каркас, тканевую обивку, спинку и подлокотники.

Во время воздушных тревог 46 подземных станций киевского метро используются как укрытие. Во время массированных атак одновременно там могут находиться десятки тысяч человек.

Недавно столичный метрополитен организовал на станциях четыре зоны укрытия. Платформенное пространство условно разделили на сектора для пассажиров с детьми, маломобильных людей, посетителей с животными и отдельную зону для сидения. рерайт литературно

Повышение стоимости проезда сделало киевский транспорт менее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Dilo.ua доказывает: после 15 июля киевляне тратят на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.

Автор:
Ольга Опенько

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