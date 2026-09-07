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Київське метро витратить 1,87 млн грн на стільці для укриттів

метро
Київський метрополітен замовив тисячі стільців для укриттів на станціях

Київський метрополітен закупив 3,6 тисячі розкладних стільців для пасажирів, які перебувають на станціях під час повітряних тривог. Сума договору - 1,87 млн грн.

Як повідомляє Dilo, про це свідчить система електронних закупівель Prozorro. 

Київське метро закупило тисячі стільців

Наприкінці серпня 2026 року КП "Київський метрополітен" уклало договір із ТОВ "Сои Групп" на постачання 3,6 тис. розкладних туристичних стільців зі спинками. Загальна сума договору становить 1,87 млн грн.

Вартість одного стільця - 435 грн без ПДВ.

Постачання здійснюватиметься партіями, завершити його мають до 31 березня 2027 року.

Згідно з технічною документацією, стільці мають металевий каркас, тканинну оббивку, спинку та підлокітники.

Під час повітряних тривог 46 підземних станцій київського метро використовуються як укриття. Під час масованих атак одночасно там можуть перебувати десятки тисяч людей.

Нещодавно столичний метрополітен організував на станціях чотири зони укриття. Платформний простір умовно поділили на сектори для пасажирів із дітьми, маломобільних людей, відвідувачів із тваринами та окрему зону для сидіння. рерайт літературно 

Підвищення вартості проїзду зробило київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Dilo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачають на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня. 

Автор:
Ольга Опенько

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