С 1 декабря 2026 года "Киевстар ТВ" повысит стоимость четырех пакетов подписки. Новые тарифы будут применяться как для действующих, так и новых пользователей.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

Повышение коснется пакетов Премиум HD, Взрослый, Ультра Кино и Плюс. После пересмотра тарифов ежемесячная абонплата составит.

"Премиум HD" – 299 грн вместо предварительной стоимости;

"Взрослый" – 99 грн;

"Кино Ультра" – 99 грн;

"Плюс" – 99 грн.

Обновленные цены будут действовать как для действующих абонентов, так и новых пользователей платформы.

Почему "Киевстар ТВ" повышает цены

В компании объясняют пересмотр тарифов ростом затрат на приобретение контента и развитие платформы. Там отмечают, что за последние пять лет стоимость пакетов оставалась неизменной.

За это время Киевстар ТВ расширил библиотеку фильмов, сериалов и мультфильмов, увеличил количество телеканалов и эксклюзивный контент. Также платформа развивает свои продукты, направленные на поддержку украинского кинематографа.

В компании отмечают, что пересмотр абонплаты должен обеспечить дальнейшее обновление контентной библиотеки, поддержку качества сервиса и производство эксклюзивных проектов.

Как проверить новую стоимость подписки

Актуальную цену своего пакета пользователи могут просмотреть на официальном сайте Киевстар ТВ , в мобильном приложении платформы или в личном кабинете "Мой Киевстар".

Если новые условия подписки не устраивают абонента, он может перейти на другой доступный пакет или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

Что известно о "Киевстаре"

"Киевстар" - один из крупнейших операторов электронных коммуникаций в Украине, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного интернета и передачи данных. Компания также развивает цифровые сервисы и решения для частных и корпоративных клиентов.

Оператор обслуживает миллионы абонентов по всей Украине и предлагает тарифные планы для разных категорий пользователей, в частности, с возможностью пользования мобильной связью за рубежом в рамках услуги "Роуминг как дома".

Ранее сообщалось, что мобильный оператор "Киевстар" увеличивает стоимость тарифов для части абонентов с 8 октября 2026 года. В компании объясняют это решение увеличением затрат на поддержку и восстановление сетей.