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"Киевстар ТВ" пересматривает цены после пяти лет: сколько будут стоить подписки
С 1 декабря 2026 года "Киевстар ТВ" повысит стоимость четырех пакетов подписки. Новые тарифы будут применяться как для действующих, так и новых пользователей.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.
Повышение коснется пакетов Премиум HD, Взрослый, Ультра Кино и Плюс. После пересмотра тарифов ежемесячная абонплата составит.
- "Премиум HD" – 299 грн вместо предварительной стоимости;
- "Взрослый" – 99 грн;
- "Кино Ультра" – 99 грн;
- "Плюс" – 99 грн.
Обновленные цены будут действовать как для действующих абонентов, так и новых пользователей платформы.
Почему "Киевстар ТВ" повышает цены
В компании объясняют пересмотр тарифов ростом затрат на приобретение контента и развитие платформы. Там отмечают, что за последние пять лет стоимость пакетов оставалась неизменной.
За это время Киевстар ТВ расширил библиотеку фильмов, сериалов и мультфильмов, увеличил количество телеканалов и эксклюзивный контент. Также платформа развивает свои продукты, направленные на поддержку украинского кинематографа.
В компании отмечают, что пересмотр абонплаты должен обеспечить дальнейшее обновление контентной библиотеки, поддержку качества сервиса и производство эксклюзивных проектов.
Как проверить новую стоимость подписки
Актуальную цену своего пакета пользователи могут просмотреть на официальном сайте Киевстар ТВ , в мобильном приложении платформы или в личном кабинете "Мой Киевстар".
Если новые условия подписки не устраивают абонента, он может перейти на другой доступный пакет или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.
Что известно о "Киевстаре"
"Киевстар" - один из крупнейших операторов электронных коммуникаций в Украине, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного интернета и передачи данных. Компания также развивает цифровые сервисы и решения для частных и корпоративных клиентов.
Оператор обслуживает миллионы абонентов по всей Украине и предлагает тарифные планы для разных категорий пользователей, в частности, с возможностью пользования мобильной связью за рубежом в рамках услуги "Роуминг как дома".
Ранее сообщалось, что мобильный оператор "Киевстар" увеличивает стоимость тарифов для части абонентов с 8 октября 2026 года. В компании объясняют это решение увеличением затрат на поддержку и восстановление сетей.