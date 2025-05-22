"Киевстар" в первом квартале построил более 800 новых базовых станций и расширил 4G-покрытие

Национальный оператор электронных коммуникаций "Киевстар" за январь-март 2025 года построил 828 новых базовых станций и расширил 4G покрытие еще на 139 населенных пунктов. Общий объем капитальных инвестиций в развитие сети с 2022 года превысил 26,4 млрд гривен

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Киевстар" определил модернизацию и расширение своей инфраструктуры одним из ключевых стратегических направлений, направленных на укрепление цифрового фундамента Украины.

По состоянию на май оператор обеспечил доступ к скоростному 4G-интернету и качественной мобильной связи для 95,9% населения на подконтрольной Украине территории.

В 2025 году 4G-связь появилась в десятках новых населенных пунктов, в частности:

12 — в Николаевской области;

7 – в Ивано-Франковской;

6 – в Волынской.

Кроме того, было построено 94 новых технологических площадок вдоль ключевых автодорог. Благодаря этому по состоянию на май качественным 4G-покрытием охвачено почти 13 тыс. километров дорог международного и национального значения.

По данным оператора, в настоящее время у него наибольшее количество базовых станций стандарта 4G на подконтрольной территории Украины.

Ранее "Киевстар" объявил о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi с 69,99% до 97,99%. Оператор считает, что соглашение будет способствовать развитию инноваций в сфере цифровых медицинских сервисов и удовлетворению потребностей пациентов и врачей в электронных сервисах.