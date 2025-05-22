"Київстар" першому кварталі збудував понад 800 нових базових станцій і розширив 4G-покриття

Національний оператор електронних комунікацій "Київстар" за січень-березень 2025 року збудував 828 нових базових станцій і розширив 4G-покриття ще на 139 населених пунктів. Загальний обсяг капітальних інвестицій у розвиток мережі з 2022 року перевищив 26,4 млрд гривень

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз компанії.

"Київстар" визначив модернізацію та розширення своєї інфраструктури одним із ключових стратегічних напрямів, що має на меті зміцнення цифрового фундаменту України.

Станом на травень оператор забезпечив доступ до швидкісного 4G-інтернету та якісного мобільного зв’язку для 95,9% населення на підконтрольній Україні території. З початку повномасштабного вторгнення компанія здійснила понад 22 тисячі модернізацій існуючих базових станцій і збудувала понад 9 тисяч нових.

У 2025 році 4G-зв’язок з’явився у десятках нових населених пунктів, зокрема:

12 — у Миколаївській області;

7 — в Івано-Франківській;

6 — у Волинській.

Крім того, було збудовано 94 нових технологічних майданчики вздовж ключових автошляхів. Завдяки цьому станом на травень якісним 4G-покриттям охоплено майже 13 тисяч кілометрів доріг міжнародного та національного значення.

За даними оператора, наразі він має найбільшу кількість базових станцій стандарту 4G на підконтрольній території України.

Раніше "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi з 69,99% до 97,99%. Оператор вважає, що угода сприятиме розвитку інновацій у сфері цифрових медичних сервісів та якіснішому задоволенню потреб пацієнтів та лікарів у електронних сервісах.