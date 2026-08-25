"Киевстар" запустил отдельную виртуальную SIM-карту для путешествий: как и где работает новая услуга

"Киевстар" запустил отдельную eSIM для мобильного интернета за границей. Услуга работает в 38 странах, а пользователь платит только за выбранный пакет интернета – 5, 10, 20 или 40 ГБ.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Мобильный интернет является одной из основных потребностей украинцев за рубежом. Поэтому мы хотим дать пользователям простой выбор: отдельную eSIM для путешествий, по которой они платят только за необходимый пакет интернета", - отметил CEO "Киевстара" Александр Комаров.

Что предлагает карта

Как объяснили в компании, еSIM для путешествий – это отдельная виртуальная SIM-карта с новым номером, предназначенная только для мобильного интернета. Вызовы и SMS из-за нее недоступны. Воспользоваться услугой могут не только абоненты "Киевстар", но и клиенты других мобильных операторов.

Для этого необходимо приобрести eSIM в интернет-магазине "Киевстара", установить ее на смартфон с поддержкой eSIM и активировать.

После активации мобильный интернет можно использовать в странах, где предоставляется услуга.

Где работает eSIM

В список входят Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, ОАЭ, Польша Сербия, Словакия, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

Услуга также доступна в Гваделупе, Мартинике и Французской Гвиане. Покрытие в отдельных странах распространяется на Канарские и Азорские острова, Мадейру, Корсику, Ибицу, Ватикан и Сан-Марино.

По данным оператора, его абоненты могут пользоваться VoLTE в роуминге, 5G-роумингом в десятках стран и услугой "Роуминг как дома".

Напомним, "Киевстар" и "Укртелеком" подписали соглашение о сотрудничестве по модели Open Access для совместного использования телеком-инфраструктуры. Первый этап проекта охватит три региона Украины.