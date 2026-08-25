"Київстар" запустив окрему віртуальну SIM-карту для подорожей: як і де працює нова послуга

"Київстар" запустив окрему eSIM для мобільного інтернету за кордоном. Послуга працює у 38 країнах, а користувач платить лише за обраний пакет інтернету — 5, 10, 20 або 40 ГБ.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Мобільний інтернет є однією з основних потреб українців за кордоном. Тому ми хочемо дати користувачам простий вибір: окрему eSIM для подорожей, за якою вони сплачують лише за необхідний пакет інтернету", — зазначив CEO "Київстар" Олександр Комаров.

Що пропонує карта

Як пояснили в компанії, еSIM для подорожей — це окрема віртуальна SIM-карта із новим номером, яка призначена лише для мобільного інтернету. Дзвінки та SMS через неї недоступні. Користуватися послугою можуть не тільки абоненти "Київстар", а й клієнти інших мобільних операторів.

Для цього потрібно придбати eSIM в інтернет-магазині "Київстара", встановити її на смартфон із підтримкою eSIM та активувати.

Після активації мобільний інтернет можна використовувати в країнах, де надається послуга.

Де працює eSIM

До переліку входять Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, ОАЕ, Польща, Південна Корея, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція.

Послуга також доступна у Гваделупі, Мартиніці та Французькій Гвіані. Покриття в окремих країнах поширюється на Канарські й Азорські острови, Мадейру, Корсику, Ібіцу, Ватикан і Сан-Марино.

За даними оператора, його абоненти також можуть користуватися VoLTE у роумінгу, 5G-роумінгом у десятках країн та послугою "Роумінг як вдома".

Нагадаємо, "Київстар" та "Укртелеком" підписали угоду про співпрацю за моделлю Open Access для спільного використання телеком-інфраструктури. Перший етап проєкту охопить три регіони України.