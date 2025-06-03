Кинотеатр "Космос" в Житомире продали на аукционе за 25 млн грн: что известно о победителе

Кинотеатр "Космос" в Житомире был продан на открытом аукционе за 25 млн грн. Победителем торгов стало местное ООО "Стандарт Гипс".

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные на "Прозорро.Продажи".

Что известно о торгах

Здание бывшего кинотеатра "Космос" в Житомире, расположенное на площади Полевой, 5, было продано на аукционе 3 июня 2025 года за 25 млн грн. Это была первая попытка ее реализации через систему "Прозорро.Продажи".

В торгах приняли участие четыре компании, победителем стало ООО "Стандарт Гипс" из Житомира. Стартовая цена составляла 12,12 млн. грн.

Одним из условий продажи, определенных городским советом, было сохранение функционального назначения объекта как социально-культурного. Кроме того, покупатель обязан сберечь уникальную мозаику на фасаде.

О кинотеатре "Космос"

Кинотеатр "Космос" в Житомире был открыт в 1987 году. Автором проекта был архитектор Василий Никитенко. Здание имело два кинозала на 200 и 700 мест и задумывалось как культурный центр.

Фасад украшает мозаика "Созвездие космоса" из смальты и алюминиевых фигур знаков зодиака. Она создана по эскизу художника Александра Костюка. Для композиции использовали тонны смальты холодного цвета, металл и алюминий. Мозаику преподавали вручную мастера-мозаичники.

Внутри здания сохранилось керамическое панно работы Костюка.

"Космос" считается образцом советского модернизма и одним из самых заметных архитектурных сооружений того периода в Украине.

Кинотеатр не работает с 2006 года. Здание имеет два этажа, подвал и общую площадь 2405,3 кв. м. Она построена из бутобетонного фундамента, кирпичных стен, железобетонных колонн и перекрытий, с рубероидной кровлей.

Помещение находится в неудовлетворительном состоянии, уровень физического износа – 63%.

Кто стал победителем торгов?

В торгах приняли участие четыре компании, победителем стало ООО "Стандарт Гипс" из Житомира.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Стандарт Гипс" было зарегистрировано в 2019 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 2,5 млн грн.

Основным направлением деятельности компании есть организация строительства зданий. Среди других сфер работы разработка карьеров и добыча полезных ископаемых, возведение жилых и нежилых объектов, а также сооружений специального назначения.

Бенефициарный владелец – Рудык Сергей.

Напомним, единственный имущественный комплекс государственного предприятия "Киевский автомобильный ремонтный завод" был продан на приватизационном аукционе за 310 млн грн. Это более чем в три с половиной раза превышает стартовую цену в 88,4 млн. грн. Победителем торгов стало ООО "Магистральстройтрейд".