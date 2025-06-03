Кінотеатр "Космос" у Житомирі продали на аукціоні за 25 млн грн: що відомо про переможця

Кінотеатр "Космос" у Житомирі продали на відкритому аукціоні за 25 млн грн. Переможцем торгів стало місцеве ТОВ "Стандарт Гіпс".

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Як пише Delo.ua, про це свідчать дані на Прозорро.Продажі.

Що відомо про торги

Будівлю колишнього кінотеатру "Космос" у Житомирі, розташовану на площі Польовій, 5, продали на аукціоні 3 червня 2025 року за 25 млн грн. Це була перша спроба її реалізації через систему "Прозорро.Продажі".

У торгах взяли участь чотири компанії, переможцем стало ТОВ "Стандарт Гіпс" із Житомира. Стартова ціна складала 12,12 млн грн.

Однією з умов продажу, визначених міською радою, було збереження функціонального призначення об’єкта як соціально-культурного. Окрім того, покупець зобов'язаний зберегти унікальну мозаїку на фасаді.

Про кінотеатр "Космос"

Кінотеатр "Космос" у Житомирі відкрили у 1987 році. Автором проєкту був архітектор Василь Микитенко. Будівля мала дві кінозали на 200 і 700 місць та задумувалася як культурний центр.

Фасад прикрашає мозаїка "Сузір’я космосу" зі смальти та алюмінієвих фігурок знаків зодіаку. Її створено за ескізом художника Олександра Костюка. Для композиції використали тонни смальти холодних кольорів, метал і алюміній. Мозаїку викладали вручну майстри-мозаїчники.

Усередині будівлі також збереглося керамічне панно роботи Костюка.

"Космос" вважається зразком радянського модернізму та однією з найпомітніших архітектурних споруд того періоду в Україні.

Кінотеатр не працює з 2006 року. Будівля має два поверхи, підвал та загальну площу 2405,3 кв. м. Вона збудована з бутобетонного фундаменту, цегляних стін, залізобетонних колон і перекриттів, з рубероїдною покрівлею.

Приміщення перебуває у незадовільному стані, рівень фізичного зносу — 63%.

Хто став переможцем торгів?

У торгах взяли участь чотири компанії, переможцем стало ТОВ "Стандарт Гіпс" із Житомира.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Стандарт Гіпс" було зареєстровано в 2019 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 2, 5 млн грн.

Основним напрямом діяльності компанії є організація будівництва будівель. Серед інших сфер роботи — розроблення кар’єрів та видобуток корисних копалин, зведення житлових і нежитлових об'єктів, а також споруд спеціального призначення.

Бенефіціарний власник - Рудик Сергій.

Нагадаємо, єдиний майновий комплекс державного підприємства “Київський автомобільний ремонтний завод” продали на приватизаційному аукціоні за 310 млн грн. Це більш ніж у три з половиною рази перевищує стартову ціну в 88,4 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ “Магістральбудтрейд”.