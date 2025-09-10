Китай может обойти Германию и стать крупнейшим импортером трубопроводного газа в мире

В 2025 году Китай планирует обогнать Германию и стать крупнейшим импортером трубопроводного природного газа, укрепляя свою энергетическую безопасность, сообщает Rystad Energy.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

После почти сравнения показателей с Германией в 2024 году Пекин ожидает наращивания импорта газа из России, включая продолжение строительства трубопровода "Сила Сибири 2".

Этот смещение демонстрирует трансформацию глобального газового рынка после вторжения России в Украину в 2022 году.

Германия, ранее зависимая от дешевых сибирских поставок, теперь в значительной степени переходит на сжиженный газ (СПГ), поставляемый танкерами из США и других стран, что привело к большей волатильности цен в Европе.

Норвегия остается главным поставщиком трубопроводного газа в Европу, однако дефицит свободных мощностей вынуждает регион наращивать закупки СПГ. Между тем, Китай укрепляет энергетические связи с Россией, которая имеет избыточные мощности после снижения поставок в Европу.

По прогнозам, импорт трубопроводного газа в Китай в 2025 году вырастет до 79 млрд куб. м, тогда как Германия ожидается на уровне менее 71 млрд куб. м. Спрос Китая на спотовый СПГ пока остается низким, и в следующем году страна может потерять лидерство в этом сегменте в пользу Японии.

В то же время глобальный спрос на газ в 2024 году вырос на 1,9%, превысив 4,1 трлн куб. м и, по прогнозам, в 2025 году увеличится еще на 1,7%. Газ продолжает играть ключевую роль в поддержке возобновляемых источников энергии, даже при достижении нулевых выбросов в ЕС до 2050 года и в Китае до 2060 года.

Эксперты отмечают, что геополитическая напряженность, экстремальные погодные явления и технологические изменения, в частности, развитие искусственного интеллекта, усложняют динамику глобального спроса и предложения газа.

Напомним, недавно российский " Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". Проект рассчитан на 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. Он позволит поставлять российский газ в Китай через территорию Монголии.