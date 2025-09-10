Китай може обійти Німеччину і стати найбільшим імпортером трубопровідного газу у світі

У 2025 році Китай планує обігнати Німеччину та стати найбільшим імпортером трубопровідного природного газу, укріплюючи свою енергетичну безпеку, повідомляє Rystad Energy.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Після майже зрівняння показників з Німеччиною у 2024 році Пекін очікує нарощування імпорту газу з Росії, включно з продовженням будівництва трубопроводу "Сила Сибіру 2".

Цей зсув демонструє трансформацію глобального газового ринку після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Німеччина, раніше залежна від дешевих сибірських поставок, тепер значною мірою переходить на скраплений газ (ЗПГ), що постачається танкерами зі США та інших країн, що призвело до більшої волатильності цін у Європі.

Норвегія залишається головним постачальником трубопровідного газу до Європи, проте дефіцит вільних потужностей змушує регіон нарощувати закупівлі ЗПГ. Тим часом Китай зміцнює енергетичні зв’язки з Росією, яка має надлишкові потужності після зниження поставок до Європи.

За прогнозами, імпорт трубопровідного газу до Китаю у 2025 році зросте до 79 млрд куб. м, тоді як Німеччина очікується на рівні менше ніж 71 млрд куб. м. Попит Китаю на спотовий ЗПГ поки що залишається низьким, і наступного року країна може втратити лідерство у цьому сегменті на користь Японії.

Водночас глобальний попит на газ у 2024 році зріс на 1,9%, перевищивши 4,1 трлн куб. м, і, за прогнозами, у 2025 році збільшиться ще на 1,7%. Газ продовжує відігравати ключову роль у підтримці відновлюваних джерел енергії, навіть за умов досягнення нульових викидів у ЄС до 2050 року та в Китаї до 2060 року.

Експерти зазначають, що геополітична напруженість, екстремальні погодні явища та технологічні зміни, зокрема розвиток штучного інтелекту, ускладнюють динаміку глобального попиту та пропозиції газу.

Нагадаємо, нещодавно російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Проєкт розрахований на 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік протягом 30 років. Він дозволить постачати російський газ до Китаю через територію Монголії.