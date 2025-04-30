Китай наступает. Alibaba бросила вызов OpenAI и Google: Qwen3 уже перегоняет их модели в тестах

Пока США вводят ограничения на поставки чипов в Китай, Alibaba тихо запускает Qwen3 — новую семью гибридных моделей ШИ, уже опережающих OpenAI o3-mini и Google Gemini 2.5 Pro в программировании и математике.

Модели поддерживают 119 языков, используют 36 трлн токенов для тренировки и способны "мыслить" или работать на скорость по выбору пользователя, пишет Тech Сrunch.

Самая большая из них, Qwen-3-235B, стала лидером на Codeforces, обойдя флагманы от США. И все это – в открытом доступе на GitHub и Hugging Face.

В игре больше не только крупные закрытые системы типа OpenAI – Китай открывает мощный ИИ мировые, свободно.

Аналитики уже сравнивают это с новой гонкой вооружений: американские компании сталкиваются с давлением как техническим, так и политическим, а Alibaba идет своим путем — с открытостью, многоязычием и инженерной эффективностью.

Напомним, OpenAI инициировал первое в своем роде сотрудничество с крупным авиаперевозчиком — Singapore Airlines.