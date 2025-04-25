OpenAI запускает упрощенную версию Deep Research для бесплатных пользователей ChatGPT

Компания OpenAI объявила о запуске упрощенной версии функции "глубокие исследования" (Deep Research) в ChatGPT для бесплатных пользователей, тогда как пользователи с подписками Plus, Team и Pro получают расширенные возможности использования этой функции.

Об этом компания сообщила на платформе X.

В заявлении говорится, что функция Deep Research пользуется популярностью у пользователей, поэтому OpenAI решила расширить ее доступность.

В частности, для увеличения текущих ограничений на скорость введена упрощенная версия, которая работает на базе модели o4-mini.

В компании отметили, что эта версия сохраняет глубину и качество ответов, хотя и дает обычно более короткие результаты. В то же время ее обслуживание значительно дешевле.

После достижения лимита в оригинальной версии глубокого исследования запросы автоматически переключаются на упрощенную.

Расширенный доступ к deep research уже открыт для пользователей с подписками Plus, Team и Pro. Пользователи тарифных планов Enterprise и Edu получат доступ к этой функции на следующей неделе. Уровень доступа для них будет соответствовать условиям, предусмотренным для пользователей Team.

OpenAI представила Deep Research еще в феврале. Тогда компания заявила, что способна анализировать большой объем информации из интернета и формировать детальные аналитические отчеты за считанные минуты.

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