OpenAI запускає спрощену версію Deep Research для безкоштовних користувачів ChatGPT

Компанія OpenAI оголосила про запуск спрощеної версії функції “глибокі дослідження” (Deep Research) у ChatGPT для безкоштовних користувачів, тоді як користувачі з підписками Plus, Team та Pro отримують розширені можливості використання цієї функції.

Про це компанія повідомила на платформі X.

У заяві йдеться, що функція Deep Research користується популярністю серед користувачів, тому OpenAI вирішила розширити її доступність.

Зокрема, для збільшення поточних обмежень на швидкість запроваджено спрощену версію, яка працює на базі моделі o4-mini.

У компанії зазначили, що ця версія зберігає глибину та якість відповідей, хоч і видає зазвичай коротші результати. Водночас її обслуговування є значно дешевшим.

Після досягнення ліміту в оригінальній версії глибокого дослідження, запити автоматично перемикаються на спрощену.

Розширений доступ до deep research вже відкрито для користувачів з підписками Plus, Team та Pro. Користувачі тарифних планів Enterprise та Edu отримають доступ до цієї функції наступного тижня. Рівень доступу для них відповідатиме умовам, передбаченим для користувачів Team.

OpenAI презентувала Deep Research ще у лютому. Тоді компанія заявила, що вона здатна аналізувати великий обсяг інформації з інтернету та формувати детальні аналітичні звіти за лічені хвилини.

Додамо, OpenAI зацікавлений у покупці браузера Chrome від Google, якщо федеральний суд ухвалить рішення про його примусовий продаж.