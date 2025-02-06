Deep Research від OpenAI: в яких сферах він здатен замінити людину

Цього тижня OpenAI презентувала нову функцію під назвою Deep Research, яка здатна аналізувати великий обсяг інформації з інтернету та формувати детальні аналітичні звіти за лічені хвилини. Для цього вона використовує останню версію моделі штучного інтелекту OpenAI o3.

Про це пише Dev.ua

Одним із перших тестів стало дослідження, в якому Deep Research визначила професії, що потенційно можуть бути замінені штучним інтелектом.

Дослідження за 7 хвилин

Користувач соцмережі X Мін Чой звернувся до Deep Research із проханням створити список із 20 професій, у яких штучний інтелект OpenAI o3 може замінити людину. Всього за сім хвилин функція проаналізувала 24 джерела та сформувала таблицю, що містила назви посад, пояснення їхньої вразливості до автоматизації та ймовірність повної заміни людини.

Цей пост швидко набув популярності, набравши понад мільйон переглядів.

Deep Research just dropped a wild list...



20 jobs that OpenAI o3 will replace humans. pic.twitter.com/rB45IUqheC — Min Choi (@minchoi) February 4, 2025

На першому місці у рейтингу опинилася професія податкового консультанта, з ймовірністю заміни у 98%. ChatGPT пояснив, що штучний інтелект здатний швидко обробляти та аналізувати податкові правила, виконуючи розрахунки значно швидше за людину. Крім того, вже існує податкове програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, що підтверджує можливість автоматизації цього напрямку.

Які професії можуть зникнути за версією ШІ

Список професій, що потрапили до зони ризику, виглядає так:

оператор з введення даних,

телемаркетолог,

бухгалтер,

помічник юриста,

планувальник зустрічей,

віртуальний асистент,

стенографіст,

коректор,

копірайтер,

представник служби підтримки,

email-маркетолог,

контент-маркетолог,

менеджер соціальних мереж,

перекладач,

аналітик технічної підтримки,

рекрутер,

аналітик з маркетингових досліджень,

туристичний агент,

репетитор.

Зазначається, що головна особливість усіх цих професій – вони базуються на технічних навичках, які штучний інтелект може виконувати самостійно. Наприклад, нейромережі вже успішно транскрибують, перекладають, редагують тексти та аналізують великі масиви даних. Саме тому професії, що передбачають роботу з інформацією, перебувають у найбільшій небезпеці.

Крім того, ШІ демонструє високу ефективність у прийнятті рішень на основі аналізу великого масиву даних. Це стосується таких посад, як менеджер із соціальних мереж, рекрутер, аналітик з маркетингових досліджень, туристичний агент, бухгалтер і помічник юриста.

Чи дійсно зникнуть ці професії

Хоча дослідження Deep Research вказує на високий ризик автоматизації, це не означає, що всі ці спеціальності зникнуть найближчим часом. Штучний інтелект здатен ефективно виконувати рутинні завдання, проте людський фактор залишається незамінним у питаннях комунікації, критичного мислення, вирішення конфліктів, лідерства та міжособистісних навичок.

Більш того, багато компаній ще не готові до повного переходу на ШІ-рішення. Тому, хоча автоматизація змінює ринок праці, вона не призведе до миттєвого зникнення цих професій, а радше до їхньої трансформації.

Нагадаємо, раніше OpenAI представила Operator — штучний інтелект, здатний виконувати цифрові завдання в інтернеті замість користувачів. Operator базується на новаторській моделі CUA (Computer-Using Agent), яка поєднує передові технології мультимодального розпізнавання GPT-4o з новітніми підходами до навчання з підкріпленням інтелекту з метою створення безпечного та корисного штучного інтелекту.